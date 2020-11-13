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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Balıkçı tekneleri, İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasıyla birleşti

Balıkçı tekneleri, İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasıyla birleşti

drone görüntü

Bismillah Av Yasağı Irak Vira Bismillah 

-Martılardan görüntü
-Röportaj
-Detay görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)- Balıkçı tekneleri İstanbul Boğazı’nda böyle görüntülendi İSTANBUL

- Ağlarını denize bırakan balıkçılar İstanbul Boğazı’nda eşsiz bir manzara oluşturdu. Balıkçı teknelerinin Boğazda balık avladığı anlar drone ile havadan görüntülendi. Aylar süren av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar, 1 Eylül'de ’vira bismillah’ dedi.
Denize açılan balıkçı teknelerinin, İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasıyla birleştiği o anlar da drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde balıkçı teknelerinden atılan ağlar ve martıların teknelerin etrafında dans edercesine uçması dikkat çekti. Marmara ve Karadeniz’den erken saatlerde Bebek açıklarına gelen balıkçıların zorlu mesaisi ise devam ediyor. “İzlemesi çok keyifli güzel bir aktivite” Ailesiyle sahile gelen Cihan Kılıç, “Her pazar zaten sahile geliyoruz. Biz biraz erken gelmiştik. Balıkçılar da zaten avlanmıştı, ağlarını topluyorlardı. İzlemesi çok keyifli, güzel bir aktivite. Korona virüs sürecinde her yere çıkamıyoruz. Açık hava daha iyi oluyor. Martıları beslemekte çok güzel, biz 3 kişi geliyoruz ama her seferinde 7-8 tane simit alıyoruz” dedi.
“Yürüyüş yaparken balıkçıları izlemek çok keyifli” Sahilde yürüyüş yapan Satı Çakıl, “Ankara’dan gezmeye geldim. Kahvaltımızı yaptık, sahilde de yürüyüşümüzü yapıyoruz. Yürüyüş yaparken de balıkçıları izlemek çok keyifli, dinlendiriyor” şeklinde konuştu.

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