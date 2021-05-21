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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Balık tutmak için indiği baraj gölü kıyısında ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu

Balık tutmak için indiği baraj gölü kıyısında ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu

Köpeğin ayıyı fark edip uzaklaştırması

( ARTVİN -ÖZEL) ARTVİN

Ayı Saldırısı Baraj Gölü Cep Telefonu Saldırı Balık Tutma 


- Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde bulunan baraj gölünde köpeğiyle birlikte balık tutmaya giden Atif Topçu, ayı saldırısından köpeği ‘Pars’ sayesinde kurtuldu. Artvin’de avcılıkla uğraşan Atıf Topçu (40), Çoruh Nehri üzerinde bulunan baraj gölüne ‘Pars’ isimli avcı köpeğiyle birlikte balık tutmaya gitti. Baraj gölüne oltasını atarak beklemeye başlayan Topçu, köpeği Pars’ın etrafta bir şey fark ettiğini gördü. Dikkatli bakınca bir boz ayının üzerlerine geldiğini fark eden Topçu, kendisinden başka kimsenin bulunmadığı bölgede kısa süreli bir panik yaşadı. Köpek, ayının üzerine koşarak bölgeden uzaklaştırmayı başarırken, o anlar Atıf Topçu'nun cep telefonu kamerasına yansıdı. "Yanımda köpeğin olmaması hayatını kurtardı" diyen Topçu, “Etraf sakindi kimseler yoktu. Yanımda kendimi savunacağım hiçbir şey bulunmuyordu. 3 yıldır baktığım ‘Pars’ isimli köpeğim hayatımı kurtardı” dedi.

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