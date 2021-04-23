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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Balat’ta silahlı çatışma, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı

Balat’ta silahlı çatışma, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı

Olay yerinden görüntü

Polis Çatışma Silahlı Çatışma Kahvehane Uttu 

-Araçlardan görüntü
-Röportajlar
-İş yerlerinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Balat’ta henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada şans eseri yaralanan olmazken, çevrede bulunan çok sayıda araç ve bazı işyerlerinde maddi hasar meydana geldi. Olay, saat 20.00 sıralarında Fatih Balat’ta bulunan Çınçınlıçeşme Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Sokak içerisine gelen grup ilk önce burada bulunan kahvehaneyi kurşun yağmuruna tuttu. Daha sonra kahvehaneyle bağlantısı olan şahıslar, karşı gruba yönelik kurşun yağdırdı. Gruplar arasında yaşanan silahlı çatışmada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, sokak içerisinde bulunan çok sayıda araç ve iş yerlerinde maddi hasarlar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler, çevrede incelemelerde bulunarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. “Arabanın yanları, camları, tavanı her tarafı delik deşik oldu” Çatışmadan dolayı aracında maddi hasar oluştuğunu belirterek olayı anlatan bir kişi, “İşsiz güçsüz tayfalar hem millete hem devlete zarar veriyor. İki grubun birbirlerine karşı husumeti var, biri oradan ateş ediyor, biri oradan ateş ediyor. Fakat burada masum çoluğun çocuğun hiçbir şeyden haberi olmayan insanların veya normal vatandaşların mağdur olanlar onlar oluyor. İki grup birbirinden beter, asıl olanlar normal vatandaşa oluyor. Bu olay başka zamanlarda da oldu. Aşağıdaki kahvehaneyi taradılar, buradakini tanıdılar. Bu birinci ikinci olay değil, ben bu arabayı alalı daha bir ay oldu 265 bin TL’ye sıfır aldım. Fakat şu an arabayı perte çevirdiler. Arabanın yanları, camları, tavanı her tarafı delik deşik oldu. Araba şu anda pert oldu” dedi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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