Bal üretim kalitesini arttırmak için 861 bin 700 metrekarelik bal ormanı

( DENİZLİ ) -- Büyükşehir'den bal ormanı ve aromatik bitki bahçesi DENİZLİ



- Denizli'de arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin kalitesinin artırılması amacıyla 861 bin 700 metrekarelik bal ormanı ve 46 farklı bitki türünün bulunacağı yüz binlerce fidanlık tıbbi aromatik bitki bahçesi kuracak Denizli Büyükşehir Belediyesi, örnek projeyle kent ekonomisine dev bir destek daha sağlamış oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Yahşiler Bal Ormanı Tesis, Bakım ve İşletilmesi Protokolü imzaladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan protokol törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut ve Denizli Arıcılar Birliği Başkanı Nihat Çomak katıldı.

Denizli'de arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin kalitesinin artırılması amacıyla imzalanan protokolle Denizli'nin Tavas ilçesi Yahşiler Mahallesi'nde 861 bin 700 metrekare alanda bal ormanı kurulacak. Proje kapsamında ayrıca lavanta, yalancı akasya, adaçayı, biberiye, kekik, kuşburnu gibi yaklaşık 46 çeşit bitki türüyle yüz binlerce fidanın yer alacağı aromatik bitki bahçesi oluşturulacak. Kırsal kalkınmaya verdiği destekle örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesinin arıcılara tahsis edeceği bal ormanı ile kent ekonomisine büyük bir destek daha sağlamış oldu. “Arıların faydalandığı, insan sağlığına son derece yararlı etkileri bulunuyor” Arıcılar Birliği Başkanı Çomak, ormanların Türkiye'de en kaliteli ve organik bal üretilen alanlar olduğunu belirterek, "Yeni bal ormanı alanımız 46 adet farklı bitki türünü içermektedir. Bu bitkilerin tamamı, arıların faydalandığı, insan sağlığına son derece yararlı etkileri bulunan türlerdir. İnşallah arıcılarımız bu sahadan istifade ederek ülkemize, ilimize kaliteli ve değeri yüksek olan bal üretiminin yaratılmasına vesile olur." dedi.

“Yöre halkının da ekonomik fonksiyonu olacak” Orman Bölge Müdürü Çetinkaya ise, arıcılığı önemsediklerini işaret ederek, "Proje çok detaylı, kapsamlı ve örnek teşkil edecek şekilde planlandı. 46 adet bitki türü ile burası aynı zamanda tıbbi aromatik bitki bahçesi niteliği taşıyacak. Bir çok fonksiyonu olduğu gibi buradan bir hasat da elde edilecek, yöre halkının da ekonomik fonksiyonu olacak. Her yıl bakımını yapacağız" diye konuştu.

"Her zaman işbirliği içerisindeyiz" Balın aynı zamanda şifa kaynağı olduğuna vurgu yapan Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Ne taraftan bakarsak bakalım bal ormanı projemiz, arıların yaşamlarının devam etmesi, insanlarımızın yaşamının kolaylaşması, tozlaşma ve üretimin artırılması bakımından çok çok anlamlı. Büyükşehir Belediyesi olarak buna vesile olmaya çalıştık. Orman Bölge Müdürlüğümüze, Arıcılar Birliğimize yoğun gayret ve destekleri için teşekkür ediyorum. Her zaman işbirliği içerisindeyiz, şehrimize, ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah Denizlimize elbirliği ile böyle güzel bir bal ormanı kazandırmış olacağız. Orada yapılacak üretim inşallah insanlarımıza şifa olur, doğaya büyük katkılar sağlanır. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. (EEP-MB-Y)



