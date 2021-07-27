BAKÜ - Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı - Aile fotoğrafı
- Aile fotoğrafı çekiminden detaylarBAKÜ (AA) - Azerbaycan - Pakistan - Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kaiser ve beraberindeki parlamento heyetleriyle birlikte toplu fotoğraf çektirdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım