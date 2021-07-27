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BAKÜ - Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı - Aile fotoğrafı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
BAKÜ - Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı - Aile fotoğrafı

BAKÜ - Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı - Aile fotoğrafı

- Aile fotoğrafı çekiminden detaylarBAKÜ (AA) - Azerbaycan - Pakistan - Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kaiser ve beraberindeki parlamento heyetleriyle birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

Çekim Parlamento 

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