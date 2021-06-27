Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: '(Ermenistan'la) Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır'

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: '(Ermenistan'la) Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır'

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "(Ermenistan'la) Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır" - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşmasıBAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğünü belirterek, "Ermenistan bunu kabul etmeli ve sınırları belirlemek için bizimle birlikte çalışmalıdır. Sınır hattının belirlenmesi konusunda bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır." dedi.
Aliyev, 26 Haziran Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla ordunun komuta kademesi ve üst düzey subaylarla bir araya geldi.Askerleri, Azerbaycan ordusunun kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlayan Aliyev, konuşmasında, Karabağ savaşına giden süreçten, 30 yıllık işgale son verilerek toprakların özgürlüğüne kavuşturulmasından bahsetti.Aliyev, Azerbaycan ordusunu güçlendirmeye devam edeceklerini bildirerek, Ermenistan'ın ise düşmanca politikalarından vazgeçmezse, sadece askeri gücünü, yıkılan ve yok edilen ordusunu değil, ekonomik faaliyetlerini de geri kazanamayacağını kaydetti.
Ermenistan'ın kalkınmasının tek yolunun komşularıyla normal ilişkiler kurmak ve toprak iddialarından vazgeçmekten geçtiğinin vurgulayan Aliyev, "Dağlık Karabağ kelimesini hiç kullanmamalılar. Dağlık Karabağ diye bir idari birim olmadığı için Dağlık Karabağ sorunu diye bir kavram da yoktur. Bunu defalarca söyledim ve tekrar söylemek istiyorum ki Dağlık Karabağ sorunu çözülmüştür. Ermenistan bunu kabul etmeli ve sınırları belirlemek için bizimle birlikte çalışmalıdır. Sınır hattının belirlenmesi konusunda bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kutlay Savaş Politika İlham Ekonomi 

İlgili Foto Galeriler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement