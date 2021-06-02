Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BAKÜ - 1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı esirlere işkence yapmakla suçlanan 2 Ermeni yargı önünde

BAKÜ - 1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı esirlere işkence yapmakla suçlanan 2 Ermeni yargı önünde

- Mahkeme salonundan genel görüntüler - Yargılananlardan detaylar - Mahkeme heyetinin salona gelişiBAKÜ (AA) - İki Ermenistan vatandaşı, 1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan lı esirlere işkence ettikleri gerekçesiyle yargı önüne çıkartıldı.Bakü Yasama Mahkemesinde, Ermeni Ludvik Mkrtiçyan (52) ve Alyoşa Hosrovyan'ın (54) hazırlık duruşması yapıldı.Bakü Askeri Mahkemesi Hakimi Elnur Allahverdiyev'in yönettiği duruşmada, sanık ve müştekilerin kimlik bilgileri onaylandı.Sanık ve müştekilere haklarının hatırlatıldığı duruşmada, mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 9 Haziran'da yapılması yönünde karar aldı.Sanıklar Mkrtiçyan ve Hosrovyan, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan askerlerince alıkonulmuştu.Yapılan araştırmalar sonucu sanıkların 1990'larda 1. Karabağ Savaşı'nda da Ermeni güçleri arasında yer aldıkları ve bu süreçte Azerbaycan lı esirlere işkence ettikleri belirlenmişti.Mkrtiçyan ve Hosrovyan işkence, savaş kurallarını ihlal, yasa dışı silahlı örgüt kurma ve Azerbaycan sınırlarını yasa dışı geçme gibi suçlardan yargılanacak.

Mahkeme Heyeti 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement