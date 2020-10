Bakanlardan deprem açıklaması

- İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger toplantı yaptı. İzmir'de meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova'da bulunan 112 Acil Çağrı Merkezinde toplantının ardından açıklama yaptı. 12 vatandaş hayatını kaybetti Depreme ilişkin önemli bilgiler veren Bakan Kurum, 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 114 artçı deprem meydana geldiğini belirterek, "Alan arama tarama faaliyetleri bütün illerimizde devam ediyor. Diğer illerimizden herhangi bir sorun gelmedi. İzmir Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka'da ekipler yoğun şekilde çalışıyor. 17 enkaz ve bu enkazların altında yaralılarımız var. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 522 yaralımız var. Şu anda kan ihtiyacı söz konusu değil. 8 vatandaşımız yoğun bakımda, 5 vatandaşımız ameliyata alındı. Gerekli müdahale yapılıyor" dedi.

"Hasarlı binalara girmeyin" Depremde 4 binanın tamamen çöktüğünü belirten Kurum, "Her enkaz başında bir arama kurtarma ekibimiz fiilen çalışmakta. Her bina başındaki ekipler koordinasyon merkezimizle irtibat halinde. Şu anda 227 arama kurtarma ekibi fiilen çalışıyor. Yardim kuruluşları 12 bin kişiye çorba ve yemek veriyor. Gıda ihtiyacımız yok. Jandarma eliyle 2 bin kişilik çadırları toplanma alanlarında kuruyoruz. Vatandaşlarımız çadırlarda ikame edebilecek. Hasar tespit çalışmalarına başladık. Sahada 322 kişi hasar tespit çalışması yapıyor. Hasar durumuna göre mülk sahiplerine bildirilecek. Vatandaşlarımız hasarlı binalara hiçbir şekilde girmesin. Toplanma alanlarında barınma ihtiyaçlarını giderebilirler" diye konuştu.

"Buse kızımız kurtarıldı" Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: "Depremin ardından hızlı şekilde sahaya intikal ettik. Burada en büyük önceliğimiz hayatları kurtarmak. Ondan sonraki öncelikler için plan ve programlama yapılıyor. Sahada Buse kızımız ve ablası ile konuştuk. Kendisi kurtarıldı. Ayrıca İnci kızımız ile ilgili çalışma yapılıyor. Binaların kimisi tamamen yıkılmış. Sadece birinci kat yıkılıp ve ilk katta çıkarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var. Ekiplerde eksiklik yok. Elbette çok özellikli ve incelik isteyen çalışma olduğunu için yavaş yavaş ilerlememiz gerekiyor ki enkaz altındakilere zarar vermeyelim." "Üç adımla 7. kata ulaşabildik" Bir haftaya yakın İzmir'de yağış beklenmediğini kaydeden Pakdemirli, "Gece beklenen en düşük sıcaklık 8 ila 11 derece. Gündüz ise 19 ila 22 derece olacak. Özellikle hasarlı bölgelerde teyakkuz halinde olmalıyız. Ses çıkarılmaması, işi olmayanların bölgeye girmemesi gerekiyor. Kriz merkezinde organize olundu. Sahadan çıt çıksa burada haber olcak şekilde organizasyon yapıldı. Olay çok üzücü. Bayraklı'daki binada üç defa adım atmayla 7. kata ulaşabildik. Hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Umudumuz sağ salim buradan çıkarılmaları." Tedbirler alındı Bakan Gül, "Bütün devletimizin imkanlarını seferber ettik. Adliye hizmetleri devam ediyor. Ceza infaz kurumlarında ölü ya da yaralı yok. Buse kızımız şu an enkazdan çıkartılıyor. İnşallah onint gibi diğer vatadaşlarımız da sağ salim çıkartılır" derken, Binali Yıldırım ise, "Bütün ekipler zamanla yarışırcasına çalışıyor. Hasarlı binalarda arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Adeta zamana karşı bir yarış var. Bütün amaç, insanlarımızı sağ salim enkaz altından kurtarmayı başarmak. Kayıplar var. Umut ederim ki sayıları daha fazla artmaz. Enkaz altındaki hemşehrilerimizi de sağ salim kurtarırız. Bunun için her türlü imkan ve gayret gösterilmektedir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlarımız bölgede. Gece gündüz bu faaliyetler tek bir insanımız kalmayıncaya kadar devam edecek. Artçılara karşı vatandaşların duyarlı olmasında fayda var. Açık alanlarda konaklama imkanları ile ilgili tedbirler alınmaya devam ediyor" diye konuştu.

Toplantıda, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yararlılara şifa dilendi.



