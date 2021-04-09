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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakanı Selçuk “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları”nda Kırklareli’ndeki meslektaşlarıyla buluştu

Bakanı Selçuk “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları”nda Kırklareli’ndeki meslektaşlarıyla buluştu

Valilik binası ziyaret

Öğretmenler Toplantı Öğretmen Çekim Polis Ekipleri 

-Valilik anı defteri
-AK Parti Ziyaret
-Ziya Öğretmen ile eğitim buluşması
-Fotoğraf çekimi ve çiçek verildi

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” kapsamında öğretmeler ile buluştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kırklareli programları kapsamında Kırklareli Valilik binasını ziyaret etti. Valilik anı defterine imzalayan Bakan Selçuk Vali Osman Bilgin ile görüşmede bulundu. Ardından AK Parti il binasını ziyaret eden Selçuk, burada partilileri ile bir araya geldi. Daha sonra Rektörlük Kültür Merkezinde "Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları" kapsamında meslektaşları ile bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenler tarafından oluşturulan koro tarafından kıs bir konser verildi.
Buluşma toplantısı basına kapalı olarak devam etti. Toplantının ardından Bakan Selçuk polis ekiplerine çiçek vererek Polis haftasını kutladı.
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