Bakan Ziya Selçuk: “Eğitimin hayat boyu, her mekan ve her zaman da yürütülmesi lazım”

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı"na katıldı.

Bakan Selçuk, “Eğitim okulla sınırlı kalamaz. Eğitimin hayat boyu, her mekan ve her zaman da yürütülmesi lazım. Bizim de bunun için ortam hazırlamamız şart” dedi Bakan Selçuk, Ankara’nın Keçiören ilçesinde yer alan Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı"na katıldı.

Bakan Selçuk, Keçiören Halkı Eğitim Merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin oluşturduğu eserlerin bulunduğu stantları ziyaret etti. Bakan Selçuk, daha sonra programa katılan kursiyerleri tebrik ederek bir konuşma yaptı. Selçuk konuşmasında, “Hayat boyu öğrenme ifadesi hiç sınırlandırılmayacak bir ifade aslında. Hayat boyu öğrenme bir gün ile bir hafta ile ele alınacak bir mesele değil. Buna gösterilen rağbet, bizi o kadar mutlu ediyor ki. Sürekli olarak genişleme ve geliştirme ihtiyacı duyuyoruz. Halkımızın bu etkinliklere, Halk Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerine, böylesine büyük bir rağbet göstermesi, tam da neye ihtiyacımız olduğunun bir göstergesi olarak düşünüyorum. Çünkü biz burada biz bireysel ve toplumsal gelişimi esas alıyoruz. Çünkü biz burada istihdamı esas alıyoruz. O yüzden de bunların hepsinin bir araya geldiği ‘hayat boyu öğrenme’ faaliyetleri için bizim daha da geliştirmek istediğimiz faaliyetler bütünü diyebiliriz” ifadelerini kullandı. “Türkiye’de 15 bin mahalle belirledik” Hayat boyu öğrenme konusuna çok önem verdiklerini ve bu alanda sürekli gelişmeler yaptıklarını belirten Bakan Selçuk, “Eğitim okulla sınırlı kalamaz. Eğitimin hayat boyu, her mekan ve her zaman da yürütülmesi lazım. Bizim de bunun için ortam hazırlamamız şart. Öğrenme aslında insan hayatını güzelleştiren ve iyileştiren bir özelliğe de sahip. Çünkü insanlar öğrendiklerinde özgüvenleri artıyor. İnsanlar yeni şeyler kazandığında topluma faydalı olma noktasında azimleri artıyor ve bu açıdan da öğrenmenin iyileştirici gücü konusunda Halk Eğitim Merkezlerimizi yadsımamamız gerekiyor. Bu anlamda, ‘her zaman, her yerde, herkes için eğitim’ sloganımız devam ediyor. Ayrıca çok çok önem verdiğim bir proje daha var. ‘Hayat boyu öğrenen mahalle’ projesi. Türkiye’de 15 bin mahalle belirledik. 15 bin okul belirledik. Yaklaşık olarak 985 civarındaki halk eğitim merkezlerimizin sayısını artı 15 bine doğru götüreceğiz inşallah” diye konuştu.

Programa katılanlar arasında yer alan Ankara Valisi Vasip Şahin de, “Ankara’da bu pandemi sürecinde bütün olumsuzluklara rağmen, 29 halk eğitim merkezi ve 1 olgunlaşma enstitümüz ile toplam 30 merkezimizde 88 bin kursiyerimize 3 bin 600’den fazla kurs alanında 72 dalda açılan kurslar ile hizmet verdik. Bu pandemi şartlarında aslında büyük bir başarı ve fedakârlık” şeklinde konuştu.

Ayrıca programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve ilçe genelindeki kurslarda eğitim alan kursiyerler de katıldı.

