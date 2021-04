Bakan Ziya Selçuk, açık havada çocuklarla buluştu

-Genel ve detay



( ANKARA )- Bakan Selçuk: “23 Nisan bu sene kutlu olsun diye değil, mutlu olsun diye program yaptık” ANKARA



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ben her gün sizlerle buluşmaya çalışıyorum ama sizin bayramınız olan bu haftada bir arada olmak, bana ayrı bir mutluluk veriyor. 23 Nisan bu sene kutlu olsun diye değil; mutlu olsun diye program yaptık” dedi.

“23 Nisan Mutlu Olsun” diyerek başlatılan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencileriyle açık hava söyleşisinde buluştu. Salgın koşullarının uzun süredir sosyal hayattan, arkadaşlarından uzak bıraktığı çocuklar sosyalleşerek “iyi olsun” diye gerçekleştirilen buluşmada Bakan Ziya Selçuk’a Pergel de eşlik etti. Çocuklar sordu, Bakan Selçuk yanıtladı. Sorular daha çok Selçuk’un çocukluğuna ve tavsiyelerine yönelik oldu. Bakan Selçuk, salgın koşullarında mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşayan 11 ilkokul öğrencisiyle açık hava söyleşisinde buluştu. “23 Nisan bu sene kutlu olsun diye değil, mutlu olsun diye program yaptık” Bakan Ziya Selçuk da, çocuklara sorular yöneltti. Selçuk, “Ben her gün sizlerle buluşmaya çalışıyorum ama sizin bayramınız olan bu haftada bir arada olmak, bana ayrı bir mutluluk veriyor. 23 Nisan bu sene kutlu olsun diye değil; mutlu olsun diye program yaptık. Salgın döneminde mutluluk daha çok öne çıktı” ifadelerini kullanarak çocuklara neler hissettiklerini sordu. Çocuklar, salgın denilince akıllarına ilk gelenleri paylaştılar. 1 yıl önce hayatımıza giren ve her gün defalarca kullandığımız karantina, maske, dezenfektan, uzaktan eğitim dediler. Çocukların soruları Ziya Öğretmen’in dinlediği müziklere, sevdiği yemeklere, çocukluğuna, gündelik yaşamına ilişkindi. “En büyük korkunuz ne?” sorusuna cevap veren Bakan Selçuk, “Çocuklarımızın, sizlerin geleceğine ilişkin olarak olması gerekenleri yapamamak. Sizler için parlak bir gelecek kurmakta eksik bazı şeyler bırakmak. Biz elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz, yeter ki sizlerin geleceği güzel olsun” sözleriyle yanıtladı. “EBA benim için Milli Eğitim Bakanlığı’nın en önemli projelerinden biri” Salgın döneminde öğrencilerin en çok kullandıkları EBA ile ilgili de konuşan Bakan Selçuk, “EBA bütün dünyada bir marka hâline geldi. Bazen daha da geliştirmemiz gerekiyor, işlerin tam istediğimiz gibi gitmediği de oluyor ama bunlar, hayatın cilvesi. Bunu da olağan karşılamaya çalışıyoruz. EBA benim için Millî Eğitim Bakanlığının en önemli projelerinden birisi” diye konuştu.

“Fırsat buldukça yazın, yazma konusunda kendinizi geliştirirseniz kitap okuma konusunda çok rahatlarsınız” Çocuklar, Bakan Selçuk’a, “Bu dönemde evdeyiz, kendimizi geliştirmek için neler yapalım” diye sordu. Selçuk, çocuklara ruhlarını, beyin gelişimlerini beslemek için bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Salgın döneminde çocuk olsaydı aynı onlar gibi kendisinin de sıkılacağını ifade ederek şöyle devam etti: “Bu dönem, bir enstrüman çalmayı öğrenmek için fırsat olabilir. Bugünlerde internetten de bunu öğrenebilirsiniz. Sporun bir alanıyla ilgilenmenizi çok isterim. Duygusal rahatlık ve duygusal olarak kendini iyi hissetmek, mutlu olmak çok daha önemli hâle geldi. Sanatla uğraşmak, zor dönemlerin ilacıdır. Fırsat buldukça yazın, yazma konusunda kendinizi geliştirirseniz kitap okuma konusunda çok rahatlarsınız. Çok sevdiğiniz bir iki arkadaşınızla bazı paylaşımlarda bulunmak önemli. Çok kişi olmadan, açık havada ya da dijital ortamda da bir buluşma olabilir.” “Pergel bana çocukluğumu hatırlatıyor” Pergel de çocuklarla oyun oynadı. Bu sırada çocukların Pergel’i sorması üzerine cevap veren Bakan Selçuk, “Pergel barınaktan ilk geldiğinde çok hastaydı, o kadar zayıftı ki bacakları pergel gibiydi, o yüzden adını böyle verdik. Hemen her gün öğle vakti buluşuyoruz. Onu beslemek, yemek vermek, onunla oynamak benim için büyük bir eğlence. Çocukluğumu hatırlatıyor. Çocukken köpeklerimle oynadığım oyunları hatırlatıyor” şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, “Hiç umudu kesmek yok. Bütün dünyaya örnek olacağız, hepimiz iyi olacağız” diyerek sözlerini tamamladı. Programın tamamı tüm çocuklara ulaşmak için önümüzdeki günlerde TRT EBA televizyonu ekranlarında olacak. (UTK-



loading...