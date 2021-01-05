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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti

Bakan Selçuk'un ziyaretinden görüntü

Şehit Abrin Teröristler Irak 

-Dua okuması mezarına çiçek bırakması
-Detaylar

( TRABZON ) - TRABZON

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti. Bakanlığı ile ilgili bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Trabzon'a gelen Bakan Selçuk, valilik ziyareti sonrasında Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül'ün kabrine ziyarette bulundu. Bakan Selçuk ve beraberindekiler Şehit Eren Bülbül’ün kabrine çiçek bırakıp, dua okudu. Bakan Selçuk daha sonra Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü evinde ziyaret etti. (BK-ÖS-Y)
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