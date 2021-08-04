Bakan Yardımcısı Suver, Özalp'te selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu

-Bakan yardımcısı Suver ile röportaj



( VAN ) VAN



- Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Özalp'te selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Van'da etkili olan sağanak yağış ve sellerin ardından başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Selden etkilenen Özalp ilçesine bağlı, İstasyon, Boğazkesen, Hacıkışlak ve Bağrıaçık mahallesine bağlı Yarımağıl mezrasında incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, selden zarar gören alanları gezerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Van Büyükşehir Belediyesi kentte meydana gelen sellerin ardından başlattığı çalışmalar vatandaşlardan takdir görüyor. Sel sonrası birçok noktadaki çamur ve balçık temizliği tamamlanırken, selden etkilenen alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dün gün boyu Başkale ilçesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, bugün ise Özalp ilçesinde selden etkilenen 3 mahalle ve 1 mezrada incelemelerde bulundu. Dere yataklarını tek tek gezen Bakan Yardımcısı Suver, yapılan çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel’den bilgi aldı. Selden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Yardımcısı Suver, kentte 3 günden bu yana incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Tespitlerde genelde aynı şikayetler var. Maalesef su yataklarımız ya doludur yada yeterince büyüklükte değildir. Hasar gören köy evlerimiz var, onların tespitleri ilgili kurumlar tarafından yapılıyor. Halkımızla bir arada bulunarak, zararları yerinde görerek tespitlerimizi yaptık. Bu zararları en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bundan sonra böyle olayların olmamasını diliyoruz. Sel afetinin en başından bizi buraya gönderen Sayın Cumhurbaşkanımızın yöre halkına olan selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim. Cumhurbaşkanımız uğranılan zararların giderilmesi konusunun takibindedir. Geçmişte nasıl söz verdiyse, verdiği sözleri nasıl yerine getirdiyse bugün de uğranılan zararların giderilmesi konusunda talimatları var. Bunlar yerine getirilecektir. En büyük tesellimiz can kaybımızın olmamasıdır. Diğer zararlar zaten karşılanacaktır" diye konuştu.

“Bakan Yardımcısı Suver’den hemşerilerine sürpriz ziyaret” Bağrıaçık mahallesine bağlı Yarımağıl mezrasında incelemeye giden Bakan Yardımcısı Suver ve beraberindekiler, yol güzergahı üzerinde bulunan ve 1965 yılında Özalp’a bağlı Emek Mahallesi’ne yerleşen hemşerilerini ziyaret etti. Mahalle muhtarı Abdullah Korkmaz, İhlas Haber Ajansı Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Suver ve beraberindekiler, çay içip bir süre sohbet ettiler. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Suver ve beraberindekiler mahalleden ayrıldı. Özalp ilçesindeki incelemelerde Bakan Yardımcısı Suver’e AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Van Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

