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( ANKARA ) Bakan Varank: ”Yasalar çerçevesinde yapılmış bir rektör ataması üzerinden adeta ikinci bir Gezi hayali kuruluyor"- "Özellikle tamamı kamuya ait olan, kamu kaynağı kullanan bir üniversitede yapılan işlem hem yasaldır, hem hukukidir"- "Vandallığı, marjinal grupların toplumun sinir uçlarına dokunacak tahriklerini, ideolojik dayatmalarla kendileri gibi düşünmeyen öğrenciler üzerinde oluşturulmaya çalışılan baskıları, hele ki yüce dinimizin sembollerine yapılan hakareti, kimse bize ifade özgürlüğü olarak yutturamaz"- "Bunlar aslında bir tükenmişlik sendromunun yansımaları" ANKARA



- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Birileri Türkiye’yi ana gayesinden ve rotasından saptırma gayreti içerisinde. Yasalar çerçevesinde yapılmış bir rektör ataması üzerinden adeta ikinci bir Gezi hayali kuruluyor. Ülkemizin başarılı üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitemizden bir kargaşa ve istikrarsızlık çıkarmak gayretindeler. Değerli gençler lütfen, örgütlerin, özellikle ideolojik saplantılar içerisinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin. Yapılan işlem hem yasaldır hem hukukidir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOKAR Savunma ve Havacılık A.Ş'nin yeni fabrikasının açılış törenine katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilişkin konuşan Bakan Varank, "Birileri Türkiye’yi ana gayesinden ve rotasından saptırma gayreti içerisinde. Yasalar çerçevesinde yapılmış bir rektör ataması üzerinden adeta ikinci bir Gezi hayali kuruluyor. Önce büyük bir heyecanla hükümetimizin pandemi sürecinde adeta aciz duruma düşmesi için beklediler. Beklediklerini bulamayınca şimdi de ülkemizin başarılı üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitemizden bir kargaşa ve istikrarsızlık çıkarmak gayretindeler. Biz gençlerimize güveniyoruz, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Gençler bizim gözbebeğimiz. Kimse bizim gençlerle aramızı bozamaz. Çok açık bir şekilde söyleyeceğim. Vandallığı, marjinal grupların toplumun sinir uçlarına dokunacak tahriklerini, ideolojik dayatmalarla kendileri gibi düşünmeyen öğrenciler üzerinde oluşturulmaya çalışılan baskıları, hele ki yüce dinimizin sembollerine yapılan hakareti kimse bize ifade özgürlüğü olarak yutturamaz. Bunu yapan cevabını da, cezasını da alır. Bunlar aslında bir tükenmişlik sendromunun yansımaları" dedi.

"Bu saatten sonra Türkiye’nin tek bir gündemi var "Gençlere çağrıda bulunan Bakan Varank, “Özellikle bu olayları görüp kafasında şüphe olan gençlere seslenmek istiyorum. Değerli gençler lütfen, örgütlerin, özellikle ideolojik saplantılar içerisinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin. Hepinizin elinin altında internet var. Etrafında yurt dışında okumuş, akademik hayatta çalışmış insanlar var. Gidin sorun deyin ki; üniversite yönetiminin nerede sandıkla belirlendiğini gördünüz. Hocalarınıza sorun; yurt dışında çalıştığınız hangi üniversitede sizin önünüze üniversite yönetimini seçmek için sandık getirdiler. Özellikle tamamı kamuya ait olan, kamu kaynağı kullanan bir üniversitede yapılan işlem hem yasaldır, hem hukukidir. Lütfen size sorgulamayı tavsiye eden o hocalarınıza siz de bu sorgulamaları yapın. Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak alternatif çıktıkça buna alternatif üretemeyenlerin beyhude çıkışmalarını bugünlerde görebiliyoruz. Bu millet 28 Şubat’ı yaşadı, Gezi vandallığını gördü, 15 Temmuz kalkışmasını bastırdı. Bu saatten sonra Türkiye’nin tek bir gündemi var, o da Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır" diye konuştu.





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