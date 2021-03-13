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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Soylu’ya taziye ziyaretleri

Bakan Soylu’ya taziye ziyaretleri

Bakan Soylu hastaneye gelişi

Hastane Kalp Sağlığı Taziye Ziyareti 

-taziyeye diğer gelenler
-genel, detaylar

( İSTANBUL ) -- Çok sayıda kişi acı haberin ardından hastaneye gitti İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesinin vefatı haberini alan çok sayıda isim hastaneye giderek, Soylu ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 75 yaşındaki annesi Servet Soylu, bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede kalp sağlığı sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze haberini alan Bakan Soylu, dakikalar önce hastaneye geldi. Acı haberi alan birçok isim de hastaneye giderek Soylu ile ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, babası Hasan Soylu ve eşi Hamidiye Soylu ile taziyeleri kabul etti. Acı haberi aldıktan sonra hastaneye giden isimler arasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile eşi, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kaymakamlar ve AK Parti ilçe başkanları yer aldı. (İD-
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