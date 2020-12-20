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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Bakan Soylu talimat verdi, emniyet güçleri kıskıvrak yakaladı

Bakan Soylu talimat verdi, emniyet güçleri kıskıvrak yakaladı

ele geçirilen uyuşturucudan detaylar

Uyuşturucu Bild 

-emniyet dış görüntüsü
-adliye dış görüntüsü

( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Takibe alınan otomobilde 1 kilo 830 gram esrar maddesi ele geçirildi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları sonrası uyuşturucu ile mücadeleye hız veren emniyet ekipleri, takibe alarak durdurdukları otomobilde 1 kilo 830 gram esrar maddesi ele geçirdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki hafta önce Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette uyuşturucu kullanan çocukların aileleriyle görüşen Bakan Soylu, Vali Abdullah Erin ile emniyet yetkililerine uyuşturucu ile daha sıkı mücadele talimatı verdi. Bakan Soylu'nun talimatının ardından emniyet güçleri uyuşturucu ile mücadele hız verdi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu taşıdığı belirlenen Halil A.’nın kullandığı 63 HN 456 plakalı Renault marka otomobili belirledi. Aracı takibe alan ekipler, şehir merkezinde durdurup arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagajında 1 kilo 325 gram kurutulmuş, 505 gram ise toz olmak üzere toplam 1 kilo 830 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Halil A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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