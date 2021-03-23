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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Soylu: “Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir”

Bakan Soylu: “Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir”

Bakan Soylu'nun paylaşımı

( ANKARA ) ANKARA


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir” notunu düştü. İçişleri Bakanlığı’na bağlı kolluk kuvvetlerinde görev yapan kadın çalışanların yer aldığı videoda, kadın haklarının teminatının sözleşmelerle değil, kanunlarla korunduğu olduğu vurgulandı. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans prensibiyle mücadele edildiği belirtilirken, Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda, “Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans anlayışıyla ihtiyacı olan her an yanınızdayız” ifadelerine yer verdi.
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