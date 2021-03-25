Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Soylu’dan izleyenleri gururlandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan izleyenleri gururlandıran paylaşım

paylaşımdan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Helikopter 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik havacılık birimlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.Bakan Soylu, sosyal medya hesabından Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik havacılık birimleri için hazırlanan videoyu paylaştı. Soylu’nun “Gurur duyuyoruz” mesajı ile paylaştığı videoda, havacılık birimlerine ait helikopterler ve uçaklara yer verildi.
Ünlü Türk Rapçi Ceza’ya ait şarkının da kullanıldığı videoda, “İçişleri Bakanlığı Havacılık Birimleri olarak Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement