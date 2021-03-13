- Bakan Soylu babası ile birlikte hastaneye geldi



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesinin vefat ettiği hastaneye geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 75 yaşındaki annesi Servet Soylu, bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede, kalp sağlığı sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze haberini alan Bakan Soylu, hastaneye geldi. Hastane girişinde bekleyen ilgililer, Bakan Soylu'ya taziye dileklerini iletti. Hastane önündekilerle bir süre konuşan Soylu, daha sonra hastaneye giriş yaptı. (İD-



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