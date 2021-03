Bakan Selçuk’tan Arnavutluk’taki okullara ziyaret

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Arnavutluk’ta bulunan Asim Vokshi Yabancı Diller Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk Okulu ve New York Tiran Üniversitesi’ni ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iki günlük resmi ziyaret için geldiği Arnavutluk’taki temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Eğitim Bakanı Evisa Kushi ile görüşmesinin ardından başkent Tiran’da bulunan okulları ziyaret etti. Bakan Selçuk, Arnavut mevkidaşı Kushi ile birlikte ziyaret ettiği Asim Vokshi Yabancı Diller Okulu’nda Türkçe öğrenim gören öğrencilerle çevrimiçi olarak bir araya geldi. Daha sonra Bakan Selçuk, Mustafa Kemal Atatürk Okulu’nu ziyaret ederek, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük’ün eşi Ayşegül Erdal Yörük önderliğinde ülkedeki işadamlarının sağladığı destek ile restore edilen okulun açılış törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Selçuk, çok sayıda okul açılışında bulunduğunu fakat yenilenen okulda olduğu için büyük heyecan duyduğunu dile getirerek, “Bugün bu heyecanımıza Kushi’nin ve ekibinin eşlik etmesi bize ayrı bir mutluluk veriyor. Bu okula Mustafa Kemal Atatürk isminin verilmesinde emeği geçen Belediye yetkililerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim için böyle bir okulda, ülkesini seven, dünyayı tanıyan çocuklar yetişmesi çok önemli. Burada gönül insanı Yunus Emre’nin bakış açısıyla insan ayırt etmeden, barışa hizmet eden çocukların yetişmesi hepimizin arzusu” dedi.

Türkiye ve Arnavutluk arasındaki işbirliğinin, eğitim kurumları sayesinde daha da artacağını söyleyen Bakan Selçuk, törende Türkçe şarkı söyleyen çocukların sevincine ortak oldu. Selçuk, Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısına çocuklarla birlikte eşlik etti. Arnavutluk Eğitim Bakanı Kushi de konuşmasında okulun restorasyonu için Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği’ne, işadamlarına ve Türkiye’ye teşekkür etti. Törende konuşan Ayşegül Erdal Yörük ise Türkler ve Arnavutlar arasındaki tarihi dostluk ve dayanışmanın güzel örneklerinden birini sergilemek için bir araya geldiklerini belirterek, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile başta Eğitim Bakanlığımız, TİKA ve YTB Başkanlıklarımız olmak üzere tüm ilgili kurumlarıyla bugüne kadar eğitim altyapısına ve sosyal kalkınmaya büyük yardımlarda bulundu. Biz de, Tiran Büyükelçiliği olarak, çorbada bizim de tuzumuz olsun düşüncesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin verildiği, Türk ve Arnavut bayraklarının birlikte dalgalandığı bu okulun yenilenmesi ve daha çağdaş bir eğitim-öğretim ortamına kavuşturulabilmesi için yaklaşık 2 yıl önce bir seferberlik başlattık” dedi.

Okulun acil ihtiyaçlarının karşılanması için yaptıkları çalışmaları anlatan Yörük, “Türkiye ve Arnavutluk’ta faaliyet gösteren hayırsever firmalarının ve iş adamlarımızın katkılarıyla okulun iç kısmında da çok önemli tadilat işleri gerçekleştirdik. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, büyük katkı sağlayan Türkiye’de ve Arnavutluk’ta faaliyet gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, Mustafa Kemal Atatürk Okulu’nun açılış töreninin ardından New York Tiran Üniversitesi’ni ziyaret etti. Selçuk, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Arnavutluk Koordinatörü Mesut Özbaysar ve Üniversite Rektörü İsmail Kocayusufoğlu tarafından karşılandı. Bakan Selçuk burada yaptığı konuşmada, New York Tiran Üniversitesi’nin geleceğe emin adımlarla yürümesi ve bu çerçevede insanlığa katkıda bulunması için her türlü desteğin sağlanacağından emin olduğunu belirterek, “Kamu diplomasisi ile entegre biçimde uluslararası düzeyde uzmanların yetişmesi, mezunlar vermesi ve misyonunu dünyaya ve bu ülkeye katkı sağlaması açısından büyüteceğine inanıyorum. Bu üniversitenin terör örgütleri tarafından yürütülen faaliyetler yerine daha yüksek standartlarda, daha üst düzeyde bir eğitim getirerek, mevcut durumun eğitim kalitesi açısından daha da iyileşmesini sağlayarak yol alacağını hep birlikte göreceğiz. Burada bilimin yol göstericiliğinde, evrensel standartları dikkate alan ve Arnavutluk’un gelişimine de hizmet eden bir bakış açısıyla kaliteli bir yükseköğretimin yürümesi sürdürülmesi bizim açımızdan çok önemli” dedi.

Üniversitenin geleceğinin daha parlak olması için akademisyenler ile öğrencilerin desteğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Selçuk, “Hep birlikte bu üniversitenin dünya standartlarını sağlaması noktasında çabalarımız sürecek ve ben emeği geçen herkese bu noktada teşekkür ediyorum. Evet, önümüzde yürüyecek çok uzun bir yolumuz var ve bizleri güzel bir gelecek bekliyor” sözlerini kaydetti.

Üniversite Rektörü Kocayusufoğlu ise Bakan Selçuk’u ağırlamaktan memnun olduklarını ve üniversitenin iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.







loading...