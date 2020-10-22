Bakan Selçuk: “Okul daha kontrollü bir ortamdır. Bir tatil yerinden, sokaktan ya da çarşı pazardan çok daha kontrollü bir yerdir”



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yaklaşık olarak 7 bin öğretmenimize asgari 56 saat süren bir eğitim yaptık” dedi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Emirler İlkokulu’nda katıldığı “Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programı”nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Beş yaşındayken burada ilkokulda birleştirilmiş sınıfta okuyordum. Bugün köy okullarıyla ilgili bir proje için köy öğretmenlerimizi ve köyde okuyan öğrencilerimizi desteklemek için hazırladığımız müthiş bir proje var. Yaklaşık olarak 7 bin öğretmenimize asgari 56 saat süren bir eğitim yaptık ve bunun kitapları hazırlandı. Yıl içerisinde neyi nasıl yapacaklarına dair çok ayrıntılı bir çalışma yapıldı ve bunu da bir köy okulunda, benim okuduğum okulda yapmayı özellikle istedi” değerlendirmesinde bulundu. Beşinci ve dokuzuncu sınıfların öğrenime başladıklarını kaydeden Bakan Selçuk, “Şimdi daha önce hep söylediğim gibi 'bizim belirli senaryolarımız var' dedim. Bugün de o senaryoları hayata geçiriyoruz. Yani o gün senaryo olan bugün gerçek oldu ve bu bağlamda 5 ve 9. sınıflarımızın da öğrenime başlamasını karara bağladık. Çünkü 5 ve 9'lar pedagojik olarak belirli bir öğretim kademesinden yani ilkokul ve ortaokuldan bir üst kademeye geçişteki ilk senedir. Henüz daha yeni öğretmenlerle tanışma, henüz daha yeni bir müfredatla karşılaşma aşamasındalar. O yüzden de onların erken başlaması çok önemliydi” diye konuştu Sınıfları kademeli olarak açacaklarını dile getiren Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Daha eğitim öğretim yılı uzun bir dönem, bir maraton koşusu. Şimdi başlarındayız. Henüz başlarındayken bu faaliyetlere şimdiden başlanması çocuklarımızın eksiğinin azalmasına ve onlar için yaptığımız tamamlama çalışmaların belirli bir boyuta ulaşmasına katkı sağlayacak ve aşama aşama da salgının seyrine bağlı olarak hep söylediğim gibi sınıfları kademe kademe açacağız inşallah. Bunu da çok büyük bir kontrol içerisinde yapıyoruz. Yani birçok ülkede olduğu gibi bütün sınıfları açmak, her gün açmak ve maskesiz bir şekilde açmak şeklinde bir tercih değil de belirli sınıfları ve yaşları istatistiklere bakarak bilim insanlarının ortaya koyduğu kanıtlara bakarak aşama aşama kontrollü bir biçimde açmayı tercih ettik” ifadeleri kullandı. Okulun kontrollü bir ortam olduğunu vurgulayan Selçuk, “Hep söylediğimiz gibi okul daha kontrollü bir ortamdır. Bir tatil yerinden, sokaktan ya da başka çarşı pazardan çok daha kontrollü bir yerdir. Bundan dolayı da bu bilimsel verilere dayalı ortaya koyduğumuz görüşün gerçekleşmesi bizi ayrıca memnun etti” dedi.





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