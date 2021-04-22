-detaylar



( MARDİN ) Bakan Selçuk: "Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak"-"Çocuklarımızın yine pencerelerden İstiklal Marşımızı söylemeleri, bayraklarımızı asmaları, camları süslemeleri ve onlarla beraber uzaktan eğitimle de olsa bazı faaliyetler yapmaları artarak devam edecek" MARDİN



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin Valiliği'nde açıklama yaptı.



loading...