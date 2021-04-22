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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Selçuk: 'Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak'

Bakan Selçuk: 'Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak'

Selçuk'un açıklamaları

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( MARDİN ) Bakan Selçuk: "Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak"-"Çocuklarımızın yine pencerelerden İstiklal Marşımızı söylemeleri, bayraklarımızı asmaları, camları süslemeleri ve onlarla beraber uzaktan eğitimle de olsa bazı faaliyetler yapmaları artarak devam edecek" MARDİN

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin Valiliği'nde açıklama yaptı.
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