Bakan Selçuk: 'Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak'
Selçuk'un açıklamaları
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( MARDİN ) Bakan Selçuk: "Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak"-"Çocuklarımızın yine pencerelerden İstiklal Marşımızı söylemeleri, bayraklarımızı asmaları, camları süslemeleri ve onlarla beraber uzaktan eğitimle de olsa bazı faaliyetler yapmaları artarak devam edecek" MARDİN
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin Valiliği'nde açıklama yaptı.
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