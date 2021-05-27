-Azerbaycan Şehitliği ziyareti

-Şehitliğe çelenk bırakılması

-Türk Şehitlik Anıtına çelenk bırakılması

-Şehitlik defterinin imzalanması

-Kabirlere karanfil bırakılması

-Detay



( BAKÜ ) - Bakan Selçuk, Bakü’de Haydar Aliyev'in mezarı ile şehitlikleri ziyaret etti- Selçuk, Azerbaycanlı mevkidaşı Amrullayev ile görüştü BAKÜ



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan ve Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Selçuk, ziyaretlerinin ardından Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Selçuk, ziyareti kapsamında Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarı ile Azerbaycan ve Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Aliyev’in mezarına çiçek bırakan Bakan Selçuk, saygı duruşunda bulundu. Azerbaycan ve Türk Şehitliklerini de ziyaret eden Selçuk, anıtlara çelenk bıraktı. Selçuk’a şehitlik ziyaretinde Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de eşlik etti. Türk Şehitliği’nde hatıra defterini imzalayan Bakan Selçuk, deftere şunları yazdı: “Azerbaycan ve Türkiye’nin iki devlet, bir millet sözüne sadakatle bağlı olduğunu gösteren en önemli sembollerden birisi olan Bakü Türk Şehitliği Anıtı’nı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı olarak ikinci kez ziyaret etme şerefine nail olduğum için mutluluk duymaktayım. Anadolu’dan Kerkük’e kadar İslam dünyasının dört bir yanından gelerek Kafkas İslam Ordusu bayrağı altında Bakü’nün savunması için şehit olan Mehmetçiklerin ebedi istirahatgahı olan bu abide, iki kardeş ülkenin her zaman tereddütsüz bir şekilde birbirlerinin yanında olacağının somut bir nişanesidir. Geçmişte ortak değerleri savunma uğruna şehadet mertebesine ulaşan vatan evlatlarının varlığını temsil eden bu anıtı inşa ederek Türkiye’ye karşı gösterdikleri vefa ve hassasiyet için Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ederim. Bu vesileyle 106.-107. Piyade ile 56. Topçu alayları nezdinde tüm Kafkas Ordusu mensuplarını rahmetle, minnetle anıyorum.” Bakan Selçuk, şehitlik ziyaretinin ardından Azerbaycanlı mevkidaşı Amrullayev’le bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Selçuk’un Azerbaycan temasları 29 Mayıs’ta sona erecek.

