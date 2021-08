Bakan Özer’den ilk resmi ziyaretinde okul açıklaması

-Bakan Özer'in konuşması



( İZMİR )-Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti İZMİR



- İlk resmi ziyaretini İzmir Valiliğinde gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül’de tüm okulların yüz yüze açılacağını hatırlatarak, “Şu an itibariyle tüm okullarımızın maskeden dezenfektana ve temizlik malzemelerine kadar tüm ihtiyaçları giderilmiştir. Tüm okullarımıza gerekli destekler sağlanmıştır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık görevine gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini İzmir Valiliğine yaptı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından karşılanan Bakan Özer, tüm okulların 6 Eylül’de yüz yüze açılacağını ifade ederek, “Şu an itibariyle tüm okullarımızın maskeden dezenfektana ve temizlik malzemelerine kadar tüm ihtiyaçları giderilmiştir. Tüm okullarımıza gerekli destekler sağlanmıştır. Bakanlığımızdaki tüm arkadaşlarımız sahada. İllerimizde, ilçelerimizde hazırlık çalışmalarını kontrol ediyorlar. Bu çerçevede ben de bugün ilk resmi ziyaretimi İzmir’e yapmış bulunuyorum. İzmir’deki hazırlıkları, çalışmaları Sayın Valimiz, İl Milli Eğitim Müdürümüz ve tüm ilçe milli eğitim müdürlerimizle birlikte masaya yatıracağız. Sadece 6 Eylül’de okulların açılmasıyla ilgili hazırlıklar değil, her zaman İzmir’de eğitimin kalitesinin artması, İzmir’deki yatırımlar ve diğer konuları da inşallah ayrıntılı bir şekilde değerlendirme imkanı bulacağız. Sayın Valimize, İzmir’deki eğitimin kalitesinin artması ve desteklerinden dolayı şahsım ve Milli Eğitim Bakanlığı adına şükranlarımı sunuyorum. Süreçleri başarılı bir şekilde devam ettiren başta İzmir İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere tüm ilçe milli eğitim müdürlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bakan Özer, açıklamasının ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür ve ilçe milli eğitim müdürleri ile birlikte basına kapalı olarak İzmir değerlendirme toplantısı yaptı.