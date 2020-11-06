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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kurum: 'Burada tek bir taşınma rayici uygulanacak. İkinci bir fiyat belirlenmeyecek. Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır. Tespitimiz halinde gerekli i

Bakan Kurum: 'Burada tek bir taşınma rayici uygulanacak. İkinci bir fiyat belirlenmeyecek. Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır. Tespitimiz halinde gerekli i

Pakdemirli'nin açıklamaları

Fiyat Artışı Demirli Hasar Tespit Hasarlı Bina 

-Kurum'un açıklamaları
-detaylar

( İZMİR -2) Bakan Kurum: "Burada tek bir taşınma rayici uygulanacak. İkinci bir fiyat belirlenmeyecek. Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır. Tespitimiz halinde gerekli işlem yapılacaktır"-" günlerde hasarlı binalara girilmemesi çağrısında bulunduk. Ve açıkçası binaların hasar tespit durumunu bilmeden de vatandaşımızın binalara girmesini doğru da bulmuyoruz"- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Bölgede 7 gün boyunca yağış beklemiyoruz" İZMİR

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de Afet Koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.
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