Bakan Kurum: 'Bundan sonraki süreçte iklim değişikliği ve etkileri şehirlerimizde daha çok hissedilir hale gelecektir'

- Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul'da yapımı süren İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin inşaat alanına gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurum, "2021 yılı Aralık ayı itibariyle finans merkezi inşaatımızı tamamlamış olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen ve inşaat çalışmaları devam eden İstanbul Finans Merkezi'ne ziyarette bulundu. Şantiye alanında gezen Bakan Kurum, çalışmaların gidişatı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin tamamlanması sonrasında ise Vakıfbank GYO, Halk GYO, SPK( Türkiye Varlık Fonu), BDDK, Merkez Bankası, Ziraat GYO, Fazlı/Duru GYO gibi kurumları aynı saha içerisinde çalışmalarını sürdürecek.Bakan Kurum, inşaat alanında yaptığı gezi sonrası açıklamalarda bulundu.İstanbul'da finans geleceği için çok önemli bir proje yürüttüklerini söyleyen Bakan Kurum, "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi inşaatındayız. Finansal piyasalarımızın daha rekabetçi bir piyasaya kavuşması için, finansal derinliğimizin arttırılması ve ülkemizin finansal anlamda burada inşaatımız hızla sürüyor. İnşaatta ilerleme seviyemiz yüzde 60 rakamına ulaştı. 2021 yılı Aralık ayı itibariyle finans merkezi inşaatımızı tamamlamış olacağız. Burada yapılacak projede 1 kilometre yürüyüş yolu içerisinde sosyal donatıların olacağı ve finans merkezi çalışanlarının her türlü ihtiyacını gidereceği belki dünyada tek diyebileceğimiz bir finans merkezinin çalışmalarını büyük bir gayretle gerçekleştiriyoruz" dedi.

Fikirtepe kentsel dönüşüm projesinin gidişatı hakkında konuşan Bakan Kurum, "Bir hedef koymuştuk. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde toplamda 1,5 milyon konutun dönüşümü için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an için İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Hemen hemen her ilçede kentsel dönüşüm projemiz var. Toplu Konut Dairesi Başkanlığı, Emlâk Konut ve belediyelerimizle birlikte süreci yönetiyoruz. Fikirtepe projesinde Nisan ayında söz verdiğimiz gibi üç sene içerisinde etaplar halinde projelerin inşasına başlayacağız" şeklinde konuştu.

Kuraklık konusuna değinen Bakan Kurum, "2020 yılı kuraklık adına çok zor geçti. Bundan sonraki süreçte iklim değişikliği ve etkileri şehirlerimizde daha çok hissedilir hale gelecektir. Bu konuda hazırladığımız bir çok proje için eylem planlarımızı açıkladık. Doğal alanların korunması gibi noktalar projelerimiz içerisinde. Ayrıca sıfır atık anlayışını artık kültür haline getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.



loading...