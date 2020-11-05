Bakan Kurum: 'Bugün itibarıyla 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapılmış, hesaplarına yatırılmıştır.' - İZMİR
Bakan Kurum: "Bugün itibarıyla 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapılmış, hesaplarına yatırılmıştır." - İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıİZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. (2)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( İzmir 'deki deprem) Bugün itibarıyla 34 bin 72 binada 210 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkılacak bina sayımız 231, 3924 bağımsız bölümden oluşuyor. 1834 az hasarlı, 251 orta hasarlı binamız var. Bu çerçevede 12 binamızın yıkımlarını tamamladık"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "En geç bir ay içinde tüm DASK hasarlarının tespitleri yapılıp vatandaşlarımıza ödemeleri yapılmak üzere çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapılmış, hesaplarına yatırılmıştır."Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ege Bölgesi'ndeki sigorta oranı yüzde 58 seviyelerine ulaşmış durumda. Depremden sonra 14 ilde 11 bin 300 hasar ihbarı alınmış durumda, bu ihbarlardan 10 bin 300'ü İzmir 'den geldi. Sahada yoğun şekilde DASK hasar tespitleri yapılmaktadır."
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