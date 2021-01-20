Bakan Karaismailoğlu, “Türksat-5A uydusunun alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlandı ve uydunun yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı”

-bakan açıklama



( ANKARA ) - ANKARA



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlanması ile uydunun yörünge yükseltme operasyonları da başlatıldı. Türksat 5A uydusu 31 derece Doğu yörüngesine doğru gerçekleştirdiği yolculuğunu planladığı şekilde sorunsuz sürdürmektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altayapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Falcon-9 roketi ile başarılı bir şekilde uzaya gönderilen Türksat-5A uydusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, uydu üzerindeki tüm operasyonların planlandığı şekilde sorunsuz sürdürüldüğünü kaydetti.

Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden SPACE X firmasına ait Falcon 9 roketiyle 8 Ocak 2021 tarihinde Türkiye saati ile 05.15’te uzaya fırlatılmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak Türksat-5A uydusunun sorunsuz bir şekilde uzaya fırlatıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, 35 dakika sonra ilk sinyalin alındığını, Türksat-5A uydusunun Türkiye saati 5.48 itibari ile roketten ayrıldığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı: "Ayrılmanın ardından ilk veriler Güney Afrika’daki istasyondan alınmış ve Türksat Gölbaşı yer istasyonuna aktarılmıştır. Uydunun kapsama alanımıza girmesini müteakip Türksat yer istasyonları üzerinden telemetri verileri doğrudan uydu üzerinden alınmaktadır. Uydumuzun yörünge yükseltmeye başlamadan önce gerçekleştirilmesi gerekli kritik adımlardan olan güneş panellerinin açılması, elektrikli itki motorlarının bulunduğu kolların açılması, itki sistemlerindeki hazırlıkların tamamlanması işlemlerinin tamamı sorunsuz gerçekleştirilmiştir. Alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlanması ile uydunun yörünge yükseltme operasyonları da başlatıldı. Türksat 5A uydusu 31 derece Doğu yörüngesine doğru gerçekleştirdiği yolculuğunu planladığı şekilde sorunsuz sürdürmektedir." - "55 bin kilometre yükseklikte" Türksat 5A uydusunun yörüngeye yolculuğu sırasında dünya’ya uzaklığının değiştiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, dünya’ya en yakın olduğu uzaklığın 550 kilometreyi bulduğunu, en uzak olduğu konumda ise uzaklığının 55 bin kilometreyi bulduğunu açıkladı.

Uydunun dünya’ya yakın olduğu yerde hızının 3 bin 350 m/s olduğunun da altını çizen Bakan Karaismailoğlu, uydunun dünya’ya 55 bin kilometre uzak bulunduğu konumlarda ise hızının 2 bin 300 m/s’ye kadar çıktığının açıkladı.

(MH-



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