Bakan Karaismailoğlu: “Kazlıçeşme- Sirkeci arasında bisiklet yolu, yürüme yolları ve rekreasyon alanlarını İstanbulluların yaşamına katkıda bulunması için hayata kazandıracağız”

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( İSTANBUL )-“Gayrettepe- Kağıthane - Havalimanı hattı 37 kilometre, bunun Kağıthane-Havalimanı tarafının açılış tarihini Mayıs 2021 olarak hedefledik" İSTANBUL



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık tarafından düzenlenen Türk Demiryolu Zirvesi’nin kapanış programına katıldı.

Karaismailoğlu,“Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı hattı 37 kilometre, bunun Kağıthane-Havalimanı tarafının açılış tarihini Mayıs 2021 olarak hedefledik. Kazlıçeşme-Sirkeci arasında bisiklet yolu, yürüme yolları ve rekreasyon alanlarını İstanbulluların yaşamına katkıda bulunması için hayata kazandıracağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Türk Demiryolu Zirvesi sona erdi. Sirkeci Garı’nda düzenlenen zirvede 4 gün boyunca raylı sistemler, raylı sistemlerin teknolojisi ve geliştirmesi konularında detaylı konuşmalar yapıldı. Zirvenin kapanış konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapıldı. Programda çok sayıda davetli yer alırken Karaismailoğlu, kendisine sorulan soruları yaklaşık bir saat 20 dakika boyunca cevapladı. Türkiye’deki raylı sistemler hakkında bilgi verdikten sonra Gayrettepe- Kağıthane- Havalimanı Metrosu’nun Kağıthane - Havalimanı hattının açılış tarihini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “Gayrettepe- Kağıthane - Havalimanı hattı 37 kilometre, bunun Kağıthane-Havalimanı tarafının açılış tarihini Mayıs 2021 olarak hedefledik. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz, amacımız Mayıs 2021’de Kağıthane - Havalimanı hattını açmak, Eylül 2021’de Gayrettepe’ye kadar yani hattın tamamını açmak. Aslında bu hat Havalimanı- Gayrettepe gibi gözükse de Halkalı tarafı da var, orada da yoğun bir çalışma var. 2022 yılında 32 kilometrelik Havalimanı- Halkalı hattını da faaliyete aldığımızda Marmaray’dan inen bir yolcu, aktarmayla direk havalimanı yolcusunu alabilecek. Halkalı Başakşehir, Kayaşehir Arnavutköy hattına binen biri aynı güzergahta Kemerburgaz, Göktürk, Kağıthane ve Gayrettepe tarafına da ulaşabilecek. Yani Gebze’den binen biri Gayrettepe ve Havalimanına da gidebilecek. Tabi bunun kent içi bağlantıları da var. Metrokent-Şehir Hastanesine gidebilecek, bunu da 2021 yılının sonu itibariyle faaliyete almayı düşünüyoruz” dedi.

“Hızlı tren rayları ve vagonlarında üretimde yüzde 60’ı geçtik” Yerli ray ve vagonların üretimi konusunda bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, “Biliyorsunuz 3 ana fabrikamız var. Adapazarı’nda TURASAŞ, Eskişehir’de TÜRENSAŞ, Sivas’ta TÜREMSAŞ, üç ana fabrikamız vardı. Üçü birleştiğinde artık çok önemli gücümüz var. Yeni teknolojilerle yeni lokomotiflerin üretimi hız kazanacak. Yine Çankırı’daki fabrikamız, hızlı tren makasları üretiyor. Yani yerli üretim oranında yüzde 60’ı geçtik, yüzde 80’lere ulaştık. Yani şehir içi raylı sistemlerde hep yabancı markalar kullanılıyordu. Artık tamamen yerli metro imalatlarına dönüyoruz. Yine bunun gibi hem özel sektör hem de TCDD üreticileri olarak milli teknolojiler üreteceğiz, geliştireceğiz ve bundan sonra ihraç edeceğiz” diye konuştu.

“Ekspresleri turizme entegre etme gibi hedefimiz var” Uzun yolculuklar için Doğu Ekspresi gibi ekspreslerin turizm açısından daha da aktifleştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, “Tabi bizim Doğu Ekspresi çok ilgi gördü. Hem turizm amaçlı hem ekonomik olarak geçtiği yerlerde, durduğu yerlerde çok önemli hareketlilik getirdi. Üretime çok katkıları oluyor. Tabi bunu geliştirmek lazım. Van Gölü Ekspresi, Karaelmas Ekspresi, Toros Ekspresi, Göller Ekspresi gibi pek çok çalışmamız var. Bunlar da dizayn edilecek çalışmalarla inşallah en kısa zamanda faaliyete geçecektir. Turizm hatlarında da önemli hedeflerimiz var. Onları da özel araçlarla yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. “Kazlıçeşme - Sirkeci arasında raylar yürüyüş ve bisiklet yolu olacak” Kazlıçeşme - Sirkeci arasında eski banliyö trenlere ait raylara ilişkin konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Buradaki kültürel mirası birleştirip vatandaşımız için yaşatma amacındayız. Bu Sirkeci Garı’nı da Tarihi Demiryolu Müzesi olarak tasarlayacağız. Yine Haydarpaşa’da başka çalışmalarımız var. Tabi bunları işin uzmanlarıyla birlikte farklı bir şekilde tasarlayacağız. Dediğim gibi Anadolu’nun tüm garları birer tarih. Kazlıçeşme -Sirkeci arasındaki rayları da yaşama kazandırmak gibi bir hedefimiz var. Onunla ilgili proje çalışmaları devam ediyor. Kazlıçeşme- Sirkeci arasında bisiklet yolu, yürüme yolları ve rekreasyon alanlarını İstanbulluların, Fatihlilerin yaşamına katkıda bulunması için hayata kazandıracağız. Bununla birlikte Sirkeci Garı’nı elden geçirip demiryolu tarihini anlatan bir müzeye dönüştürme gibi bir hedefimiz var. Çok anlamlı bir iş olacağının inancındayım” diye belirtti.





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