- Bakan Ersoy: 'Türkçe konuşan ülkelerle ilişkilerimizi gerçek potansiyele ulaştırmak, Türkiye'nin eskimeyen bir vizyonudur'



- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın Kokand kentinde gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi (Türk Konseyi) Turizmden Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısı'na katıldı.

Ersoy, Türkçe konuşan ülkelerle ilişkileri gerçek potansiyele ulaştırmanın Türkiye'nin eskimeyen bir vizyonu olduğunu ve bu vizyonun küresel politikaların son 20 yılında önemli bir yer kazandığını vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın tarihi Kokand kentinde gerçekleştirilen Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda Türk dünyası kavramına değinen Ersoy, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan oluşan kardeş ülkelerle ortak dile sahip olmanın ikili ve bölgesel ilişkilerin güçlenmesine zemin hazırladığını kaydetti.

Türkçe konuşan ülkelerle ilişkileri gerçek potansiyele ulaştırmanın Türkiye'nin eskimeyen bir vizyonu olduğunu ve bu vizyonun küresel politikaların son 20 yılında önemli bir yer kazandığını vurgulayan Ersoy, "Türk dünyası kavramı, tarihsel, siyasal, toplumsal, kültürel coğrafi ve etnolojik boyutlarıyla çok eski değerlere uzanmaktadır. Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan oluşan kardeşlerimizle ortak bir dile, ortak bir hafızaya ve ortak bir kültüre sahip olmamız ikili ve bölgesel ilişkilerin güçlenmesine zemin hazırlamıştır. Türkiye, Orta Asya ülkelerine tek milletin farklı devletleri gibi davranmış, dış politikamız bölgede çok yönlü ve proaktif bir anlayış sergilemiştir. Türkçe konuşan ülkelerle ilişkilerimizi gerçek potansiyele ulaştırmak Türkiye'nin eskimeyen bir vizyonu olmuş ve bu vizyon küresel politikaların son 20 yılında önemli bir yer kazanmıştır" ifadelerini kullandı. "2000'li yıllarla başlayan süreçte küreselleşen dünyanın etkisi ile aynı dili konuştuğumuz ülkelerin kalkınma konusunda kazandığı ivmeye paralel olarak önemli bir işbirliğine aracı olarak TİKA'nın bölgede yaptığı projeler, kurumsal kapasite artırımı projelerine dönüşmüştür. Türkiye'nin ve TİKA'nın ortak tarihi mirasa sahip olmanın verdiği haklı gururla ata toprakları için yaptığı projeler devam etmektedir" ifadelerini kullanan Bakan Ersoy, TİKA'nın kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında işbirliği mekanizması görevi yürütmekte olduğunu, tüm bu aktörleri ortak paydalarda buluşturmakta ve Türkiye’nin kalkınma yardımlarını kayıt altına almakta olduğunu dile getirdi.

