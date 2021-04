Bakan Dönmez: “Haftaya Pazartesi ilk Mini YEKA yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz”

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Haftaya Pazartesi ilk Mini YEKA yarışmalarımızı da gerçekleştireceğiz. Daha önce 1.000 MW gibi tek parçalı alanlarda gerçekleştiriyorduk bu yarışmaları. Şimdi 10,15 ve 20 MW büyüklüğünde 74 yarışma gerçekleştireceğiz" açıklamalarında bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını (IICEC)" konulu konferansa katıldı.

Bakan Dönmez, enerjide yatırımların artmasında siyasi istikrarın büyük katkısı olduğunu belirterek, “Enerji sektöründe yatırım kararları uzun bir dönemi kapsar. Özellikle enerji gibi yatırımların ve dönüşlerin belirli bir süre gerektirdiği alanlarda öngörülebilirlik yatırımcılar için oldukça önemli bir kriter. Türkiye, bu yönüyle yatırımcılar için her zaman güvenli liman olmaya devam ediyor. Elektrik sektörünün büyümesi ve bugünlere gelmesindeki bir diğer önemli faktör de derinlik. EPİAŞ’ın kurulmasıyla birlikte bütünleşmiş, rekabetçi, serbest, sürdürülebilir, güvenilir ve şeffaf bir enerji piyasasının temellerini attık” değerlendirmesini yaptı. Son 10 yılda yapılan yasal düzenlemelerin yenilenebilir enerji alanında önemli ilerlemeler sağladığının altını çizen Bakan Dönmez, “AB 2020 yılı İlerleme Raporunda da “Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda çok ileri düzeydedir ve yerel ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim kapasitesini artırmaya devam etmiştir.” tespiti attığımız adımların doğruluğunu teyit eden önemli bir gösterge oldu” diye konuştu.

“Bugün kurulu gücümüzün, yüzde 52,3’lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor” Yenilenebilir enerjideki oranların önemli olduğunu belirterek oranları paylaşan Bakan Dönmez şunları kaydetti: “Bugün kurulu gücümüzün, yüzde 52,3’lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. 2011 yılında yüzde 25,4 olan yenilenebilir kaynakların elektrik üretimimizdeki payı, 2019 yılında yüzde 43,9; 2020 yılında ise yüzde 42,4 oldu. 2021 yılının ilk 3 ayında devreye aldığımız kurulu gücün yüzde 98’ini yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. 2020 yılında yenilenebilir kurulu gücünde dünyada 12., Avrupa’da 5. sıraya yükseldik. 2002-2020 döneminde yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran dünyada 9 Avrupa’da 4’üncü ülke olduk. İnşallah önümüzdeki dönem yeni yatırımların devreye girmesi ve her yıl gerçekleştireceğimiz YEKA’larla üst sıraları zorlamaya devam edeceğiz.” “Haftaya Pazartesi ilk Mini YEKA yarışmalarımızı da gerçekleştireceğiz” Bakan Dönmez, her yıl en az 1000 MW rüzgar ve 1000 MW güneş YEKA yarışmaları yapılmasının hedeflendiğini kaydederek, “YEKA’lar biliyorsunuz bir Türkiye modeli olarak ortaya çıktı. Hem kaynak hem de teknoloji bazında Türkiye’de yenilenebilir enerjinin gelişimi adına önemli bir adım oldu. Haftaya Pazartesi ilk Mini YEKA yarışmalarımızı da gerçekleştireceğiz. Daha önce 1.000 MW gibi tek parçalı alanlarda gerçekleştiriyorduk bu yarışmaları. Şimdi 10,15 ve 20 MW büyüklüğünde 74 yarışma gerçekleştireceğiz. Böylece daha fazla yatırımcıyı, özellikle de küçük ve orta ölçekli yatırımcıları da sürece dâhil edeceğiz. Bu daha fazla paydaşın sektöre girişini de sağlayacak. Bu alandaki yasal düzenlemeler ve geliştirilen teşvik mekanizmaları yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açan en önemli faktör oldu. Öte yandan, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Avrupa Birliği’nin karbon vergisi ve ülkelerin net zero hedefleri gibi teşvik edici unsurlar da önümüzdeki dönemde karbonsuz üretim kaynaklarının hâkimiyetini daha da pekiştirecek” şeklinde konuştu.

Yenilenebilir kaynakların artırılması gerektiğini de vurgulayan Bakan Dönmez, “Türkiye’nin elektrik talep artışı yüzde 5 olsa, bu yıllık kabaca 15 milyar kWh talep artışı olacak demektir. Bu da 7.500 MW güneş santralinin üretimine eşit. Rüzgâr olarak ise 4.500 MW diyebiliriz. Ya da başka bir senaryoda talebimiz yüzde 3 artsa, bizim her yıl 4.500 MW’a yakın güneş santrali yapmamız lazım ki bu talebi karşılayabilelim” ifadelerini kullandı. (Mİ-BC -



loading...