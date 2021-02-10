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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Umman Başbakan Yardımcısı Seyid Fahd Tarafından Kabul Edildi

- Bakan Çavuşoğlu, Umman Başbakan Yardımcısı Seyid Fahd Tarafından Kabul Edildi

Çavuşoğlu ve Seyid Fahd görüşme

( MUSKAT ) - Bakan Çavuşoğlu, Umman Başbakan Yardımcısı Seyid Fahd tarafından kabul edildi MUSKAT


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Umman’da Bakanlar Kurulu’ndan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyid Fahd bin Mahmud El Said tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri turunun ikinci durağı olan Umman’da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Ummanlı mevkidaşı Seyid Bedr bin Hamad El Busaidi ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmenin ardından Bakanlar Kurulu’ndan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyid Fahd bin Mahmud El Said tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu’nun Umman’ın ardından Katar’ı ziyaret etmesi bekleniyor.
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