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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi Tarafından Kabul Edildi - Bakan Çavuşoğlu, Mevkidaşı Kureyşi İle Görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi Tarafından Kabul Edildi - Bakan Çavuşoğlu, Mevkidaşı Kureyşi İle Görüştü

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi’nin Çavuşoğlu’nu kabulü

Alışveriş İslamabad İslam Toplantı Başkent 

-Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile Çavuşoğlu ikili görüşme
-Heyetler arası görüşme

(İSLAMABAD) - Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi- Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Kureyşi ile görüştü İSLAMABAD

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan’da Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi tarafından kabul edildikten sonra mevkidaşı Şeyh Mahmud Kureyşi ile görüştü. Çavuşoğlu ve mevkidaşı Kureyşi, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında dün Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi. Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında başkentteki Cumhurbaşkanlığı binasında Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi tarafından kabul edildi. Daha sonra Çavuşoğlu ve Alvi, Cinnah Salonu'nda düzenlenen Nişan Tevdi Töreni’ne katıldı.
Törende Çavuşoğlu’na Alvi tarafından “Hilal-e Pakistan” nişanı takdim edildi. Çavuşoğlu, Nişan Tevdi Töreni’nin ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi ile görüştü. İkili, baş başa görüşmeye geçmeden önce çam fidanı dikti. Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçen Çavuşoğlu ve mevkidaşı Kureyşi, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Pakistan-Türkiye-Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının ikinci üçlü toplantısı da bugün İslamabad'da yapılacak. Toplantıda, küresel ve bölgesel meseleler ve tüm alanlarda daha iyi işbirliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
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