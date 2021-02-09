- Bakan Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır es-Sabah ile görüştü



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’teki resmi temasları kapsamında Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Mohammad es-Sabah ile görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri turunun ilk ayağı olan Kuveyt'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ve Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzouq Ali Al-Ghanim gerçekleştirdiği ayrı ayrı görüşmelerin ardından temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Ahmed Nasır Mohammad es-Sabah ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt'teki temaslarının ardından Umman ve Katar’a resmi ziyaretler gerçekleştirecek.



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