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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır es-Sabah ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır es-Sabah ile görüştü

Çavuşoğlu-es-Sabah görüşmesinden detaylar

(KUVEYT) KUVEYT


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’teki resmi temasları kapsamında Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Mohammad es-Sabah ile görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri turunun ilk ayağı olan Kuveyt'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ve Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzouq Ali Al-Ghanim gerçekleştirdiği ayrı ayrı görüşmelerin ardından temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Ahmed Nasır Mohammad es-Sabah ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt'teki temaslarının ardından Umman ve Katar’a resmi ziyaretler gerçekleştirecek.
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