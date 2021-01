- Bakan Çavuşoğlu: “Kardeş Pakistan ile önümüzdeki süreçte temaslarımızı arttıracağız” - “Savunma sanayii başta olmak üzere her alanda bağlarımızı ve işbirliğimizi güçlendireceğiz”

- Pakistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğunun yeni binasının resmi açılış töreninde, “Kardeş Pakistan ile önümüzdeki süreçte temaslarımızı arttıracağız ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda bağlarımızı ve işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

Pakistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaretinin ikinci gününde Karaçi kentindeki programına başladı.

Çavuşoğlu, Karaçi temasları kapsamında Pakistan'ın kurucu lideri ve ulusun Kaid-i Azam'ı (Büyük Önder) Muhammed Ali Cinnah'ın mezarını ziyaret ettikten sonra Sindh Eyalet Valisi İmran İsmail ve Sindh Eyalet Başbakanı Murad Ali Shah ile bir araya geldi. Çavuşoğlu daha sonra, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğunun yeni binasının resmi açılışını gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Karaçi’deki yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Karaçi’nin Pakistan’da ticaretin merkezi olduğunu, aynı zamanda asırlardır İpek Yolu’nun merkezinde ve Güney Asya’nın en stratejik liman şehirlerinden biri olduğunu belirterek, Türkiye’nin en büyük Konsolosluk binalarından birinin Karaçi’de olmasının tesadüf olmadığını söyledi.



Karaçi’deki konsolosluk binasının Türkiye’den de izler taşıdığını söyleyen Çavuşoğlu, “Şu gördüğünüz duvardaki taşlar Ege’deki güzel ilçemiz Alaçatı’dan getirildi.

Hizmet binası, İpekyolu’nun doğusundaki ülkelerin de mimarisini taşıyor. Bugün resmi olarak açılışını yaptığımız Karaçi’deki bu hizmet binası, sadece burada yaşayan Türklere değil, aynı zamanda Pakistanlı kardeşlerimize de hizmet edecektir. Pakistanlı kardeşlerimizin de evidir” dedi.

Karaçi’nin ticaretin ve yatırımların merkezi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Türk firmalarının Karaçi’de daha fazla yatırım yapması için teşvik edeceğiz. Bugün Türk firmaları; inşaattan bilgi teknolojilerine, savunma sanayiinden beyaz eşya ve turizme kadar, atık yönetiminden hazır gıdaya birçok alanda aktif durumdadır. Bugün Sindh Eyalet Başbakanı Murad Ali Shah ve Sindh Eyalet Valisi Imran İsmail ile Türk firmalarının buradaki yatırımlarını nasıl arttırabileceğimizi ve özellikle kamu-özel ortaklığı ve yenilenebilir enerji dahil birçok alanda Türkiye’nin tecrübelerini nasıl paylaşabileceğimizi konuşma fırsatımız oldu” dedi.

Çavuşoğlu, önümüzdeki süreçte Pakistan-Türkiye ilişkilerinin güçleneceğine yönelik mesajlar vererek, “Dün İslamabad’da Başbakan İmran Khan, değerli kardeşim Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve sayın Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüşme imkanımız oldu. Önümüzdeki süreçte temaslarımızı arttıracağız ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda kardeş Pakistan ile bağlarımızı ve işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

Karaçi’deki Konsolosluk hizmet binasını; Pakistan’ın ve Pakistan yöneticilerinin, Karaçi bölgesel yöneticilerinin desteği olmadan başarmanın mümkün olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Kardeş Pakistan’a ve tüm yetkililerine, destek veren herkese huzurlarınızda kalpten şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nasıl Türkiye’nin kalkınması için yatırımları bizzat takip ediyorsa, yurtdışında hem ülkemize hem de kardeş Pakistan gibi misyonlarımızın bulunduğu ülkelere yaraşır Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar inşa etme konusunda bize çok büyük destek veriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekleriyle yaklaşık 3 sene önce temeli atılan New York’taki 32 katlı Türk evinin açılışına da değinen Çavuşoğlu, “New York’taki Türk evinin açılışını da yılsonuna doğru Sayın Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirme şansımız olacak. New York’un en yüksek binalarından biri olan Türk evimiz, Pakistan ve Pakistanlı kardeşlerimize de açık ve onlara da hizmet edecek” dedi.

Hizmet binalarının hayata geçirilmesinin kolay olmadığını söyleyen Çavuşoğlu; Büyükelçilik ve Başkonsolosluk ile buralardaki çalışma arkadaşları başta olmak üzere hizmet binasının inşasında büyük emeği olan, hizmet veren herkese teşekkür etti. Çavuşoğlu, konuşmasını; “Karaçi’deki yeni Konsolosluk hizmet binasının, geçmişi tarihe dayanan Türkiye ve Pakistan arasındaki sarsılmaz dostluk ve kardeşliğin de sembolü olmasını diliyorum” sözleri ile bitirdi.



loading...