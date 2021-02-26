Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan üç askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu



- Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Gara’da şehit düşen askerlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda şehit olan bordo bereli askerlerin ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Komutanların ilk durağı Ankara Sincan'da bulunan Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın baba ocağı oldu. Aileye başsağlığı dileklerini sunan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi daha sonra Oran'daki MSB Lojmanları’na geçerek Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.



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