- Bakan Akar, Irak İçişleri Bakanı El Ganimi ile görüştü - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - “Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği, bölgemizdeki istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kritik önem taşımaktadır” - “Bu doğrultud...



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bağdat'ta Irak İçişleri Bakanı Osman Ali Ferhud El Ganimi ile görüşerek, DEAŞ ile mücadelede hayatını kaybedenlerin anısına yapılan şehitlik ve müzeyi ziyaret etti. Bakan Akar, imzaladığı şeref defterine, Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kritik önem taşıdığını yazdı. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Bağdat’ta temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmenin ardından Bakan Akar ve Orgeneral Güler’in sonraki durağı Irak İçişleri Bakanlığı oldu. Burada törenle karşılanan Bakan Akar, Irak İçişleri Bakanı Osman Ali Ferhud El Ganimi ile görüştü. Akar ve beraberindeki heyeti “barışın başkenti” olarak nitelendirdiği Bağdat’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden El Ganimi, geçmişte Akar ile birçok görüşme gerçekleştirdiğini, karşılıklı ziyaretlerde bulunduklarını anımsattı. El Ganimi, Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’i misafir olarak görmediklerini de sözlerine ekledi. Bakan Akar, gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, El Ganimi’nin Irak’ın güvenliği için yaptıklarının en yakın şahitlerinden olduğunu dile getirdi. Akar, “Siz ve personeliniz Irak’ın DEAŞ’tan temizlenmesinde büyük fedakarlık, kahramanlık gösterdiniz. Bundan sonra da yapacağınız çalışmalarla başta DEAŞ, PKK olmak üzere diğer terör örgütlerinden bu güzel coğrafyayı temizlemekle Iraklı kardeşlerimizin sulha, sükuna kavuşmasına katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. Bu konuda da Türkiye olarak gereken desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı. “Güçlü dostluk, köklü siyasi ve kültürel bağlar” Akar, görüşme sonrasında DEAŞ ile mücadelede hayatını kaybedenlerin anısına yapılan şehitlik ve müzeyi ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Akar, deftere şunları yazdı: “Resmi görüşmeler yapmak üzere dost, kardeş ve komşu ülke Irak’ta bulunmaktan ve Irak İçişleri Bakanlığını ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Türkiye ile Irak arasındaki güçlü dostluk ilişkileri, köklü tarihi, siyasi ve kültürel bağlar bulunmakta ve iki ülke arasındaki iş birliği, bölgemizdeki istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kritik önem taşımaktadır. Bu doğrultuda ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum. Bu vesileyle Irak İçişleri Bakanı Osman Ali Ferhud El Ganimi’ye ve Irak İçişleri Bakanlığının kıymetli mensuplarına gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür eder, sağlık ve esenlikler dilerim.”



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