- Bağcılar Kaymakamı Eldivan'dan yangın açıklaması

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan yangın sonrası Kocayusuf İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. Eldivan, "Hamdolsun herhangi bir can kaybımız yok. Bugün Çarşamba pandemi yönetmeliğine göre okullarda temizlik tadilat çalışması gerçekleştiriliyordu. Bugün öğrencilerim yoktu. Yangın söndürüldü. Can kaybımız yok. Tekrar şükrediyoruz öğrencilerimiz yoktu. Çatıda mebran ile ilgili çalışmadan olduğunu düşünüyoruz. İtfaiye raporundan sonra yangının çıkış nedeni kesin olarak ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı. (AY-ÖFA