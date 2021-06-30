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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bağcılar Kaymakamı Eldivan'dan yangın açıklaması

- Bağcılar Kaymakamı Eldivan'dan yangın açıklaması

Kaymakam Eldivan'ın açıklamaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yangın Kullar Öğrenciler 


- Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan yangının çıktığı Kocayusuf İlkokulu'nda açıklamalarda bulundu. Eldivan, "Hamdolsun herhangi bir can kaybımız yok. Pandemiden dolayı bugün temizlik ve tadilat çalışmaları yapılıyordu. Şükrediyoruz öğrencilerimiz yoktu" dedi.
Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan yangın sonrası Kocayusuf İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. Eldivan, "Hamdolsun herhangi bir can kaybımız yok. Bugün Çarşamba pandemi yönetmeliğine göre okullarda temizlik tadilat çalışması gerçekleştiriliyordu. Bugün öğrencilerim yoktu. Yangın söndürüldü. Can kaybımız yok. Tekrar şükrediyoruz öğrencilerimiz yoktu. Çatıda mebran ile ilgili çalışmadan olduğunu düşünüyoruz. İtfaiye raporundan sonra yangının çıkış nedeni kesin olarak ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı. (AY-ÖFA
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