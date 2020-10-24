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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bağcılar’daki kedi saldırısının görgü tanıkları konuştu

Bağcılar’daki kedi saldırısının görgü tanıkları konuştu

Röportaj

Baros Köpek Kahvehane Saldırı 

-Kedi ve yavrusu
-Kediyi seven gençler
-Detaylar
-Arşiv Görüntüler

( İSTANBUL )- “Bu parka kedi-köpek sokmuyor”- “Kedi de yavrularını korumak için mecbur saldırdı” İSTANBUL

- Bağcılar’da köpeğini gezdirmeye çıkan bir şahsa kedi saldırdı. Adamın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, "Bu parka kedi-köpek sokmuyor. Kedi de yavrularını korumak için mecbur saldırdı” dedi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Bağcılar Barbaros Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan bir adam, bir kahvehanenin önüne geldiği anda bir kedinin saldırısına uğradı. Kedinin saldırısı ile şok olan adam, köpeğini de alarak kaçmak istedi. Kedi adamın üzerine atlayarak, kucağında bulunan köpeğe de saldırdı. Bir süre köpeği ile birlikte kedi ile mücadele eden adamın yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşların da araya girmesi ile kedi, adam ve köpeğinden ayrıldı. "Azman" isimli kedinin park içinde bulunan yavrularını korumak için adama ve köpeğine saldırdığı öğrenildi. Bir kaç yıldır aynı parkta yaşayan Azman’ın daha önce de yavrularına yaklaşan köpeklere saldırdığı ifade edildi. “Bu parka kedi-köpek sokmuyor” Saldırıya uğrayan adama yardıma koşan Aykut Abul, “Olay günü biz burada arkadaşlarla çay içiyorduk. Bir anda bağrışmaları duyunca adamın yardımına koştuk. Orada ilk koşan benim. Bundan 2-3 ay önce benim de köpeğime bu şekilde saldırdı. Bu parka kedi -köpek sokmuyor. Sürekli burada. 5-6 tane de yavrusu var burada” dedi.
“Kedi de yavrularını korumak için mecbur saldırdı” Kadir Kaya ise, “Kedinin yavruları vardı. Adamın köpeği yavrulara doğru gidiyordu. Kedi de yavrularını korumak için mecbur saldırdı. Adamın yüzünde çizikler vardı. Daha önce de bir arkadaş köpeğini yavrulara yaklaştırdı, arkadaşa saldırdı” şeklinde konuştu.

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