Bağcılar'da alev alev yanan lüks otomobil küle döndü

-Yangın sonrası küle dönen otomobilden görüntü

-Araç sürücüsü ile röportaj

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bağcılar'da iki yolcunun içinde bulunduğu otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi. Olayda can kaybı yada yaralanma yaşanmazken alev alev yanan otomobil küle döndü. Olay, saat 07:00 sıralarında Bağcılar İstoç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Karaca yönetimindeki 34 SR 7972 plakalı otomobil, yol üzerinde seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi. Araç içerisinde bulunan sürücü ve eşi korku ve panikle araçtan inerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobildeki dumanlar alevlere dönüşerek otomobilin her tarafını sardı. İtfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği otomobile müdahale etti. Araçtaki yangın nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı.Olayda can kaybı yada yaralanma yaşanmazken alev alev yanan otomobil adeta küle döndü.