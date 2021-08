Bağcılar’da 9 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı

-Arbede anı

( İSTANBUL ) -- Taciz iddiasına mahalle sakinleri sert tepki gösterdi İSTANBUL



- İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğunun yabancı uyruklu kişi tarafından tacize uğradığı iddiası mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Taciz iddiasının zanlısı yabancı uyruklu şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan 5 yabancı uyruklu şahıstan biri bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki İ.B. isimli kız çocuğunu taciz etti. Yabancı uyruklu A.M. (17) bununla yetinmeyerek İ.B.’yi apartmanına kadar takip etti. İ.B. ise korkarak yengesi Gülnaz Bugan’ın yanına koştu ve olayı anlattı. Olayı öğrenen yenge, yabancı uyrukluların kaldığı bodrum katının penceresine vurarak yeğenini kimin taciz ettiğini sordu ve bağırmaya bağışladı. Sesleri duyan mahalle sakinleri olay yerine gelerek sopalarla pencerelere vurdu. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli A.M., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İ.B.’ye taciz eden kişiyle göz göze geldiğini söyleyen yenge Gülnaz Bugan, “Dışarıdan bakkaldan geldi. ‘Yenge, bana tacizde bulundu’ dedi.

Ben de indim ve camlarına vurdum. Bizim çocuğumuzu taciz etmiş biri dedim. O sırada gördüm beyazlı olan üstünü değiştirdi. Kim çocuğumu taciz ettiyse çıksın diye bağırdım. Benim çocuğum bakkala gidemeyecekse, binanın içine giremeyecekse yani istemiyorum ben bu insanları ülkemde. Belki bugün çocuğumuzun cenazesini de arıyor olabilirdik. Tecavüz de edilmiş olabilirdi, çok şükür sadece tacizle kalmış ama arkasından binamıza kadar gelmiş” dedi.

Polis ekiplerine konuyla yakından ilgilendiği için teşekkür eden dede Galip Bugan, “Dışardaydım telefon geldi torununa taciz edildi denildi. İki sefer tacizde bulunuyor sonra binaya kadar peşinden geliyor. Aile apartmanına geliyor binanın içinde de tacizde bulunuyor” şeklinde konuştu.

Bağcılar Kaymakamlığı açıklama yaptıYapılan açıklamada bir markette yabancı uyruklu A.M’nin küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ihbarı geldiği aktarılarak, şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütüldüğü de açıklamada ifade edildi.