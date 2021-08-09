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Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

ARŞİV-

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kırköy Cinsel İstismar Tutuklama Talebi Kız Çocuğu Gözaltı 


- İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan 5 yabancı uyruklu şahıstan biri bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki İ.B. isimli kız çocuğunu taciz etti. Yabancı uyruklu A.M. (17) bununla yetinmeyerek İ.B.'yi apartmanına kadar takip etti. İ.B. ise korkarak yengesinin yanına koştu ve olayı anlattı. Olayın ardından şüpheli A.M. dün Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli nöbetçi savcılığın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. A.M. buradaki sorgusunun ardından 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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