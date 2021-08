Bafra'ya kombine silaj ve küspe paketleme makinesi

-Paketlenen silajlar kepçe ile traktöre yüklenmesi

- Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen "Samsun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında alınan kombine silaj ve küspe paketleme makinesi Samsun Bafra’da kuruldu. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projelendirilen DOKAP destekli 3 adet alınan kombine silaj ve küspe paketleme makinesi Havza ve Ladik’in ardından Bafra Ziraat Odası Başkanlığı hizmetine sunuldu. DOKAP tarafından yüzde 80 hibeli kombine silaj ve küspe paketleme makinesinin Bafra’da kurulumu yapıldı. Makinede deneme paketlemeler yapılmaya başlandı. Geçici olarak Kolay Kavşağı yanında bulunan yere kurulan makine ile hayvancılık yapan çiftçilerin getirdikleri yem bitkilerinin paketlenmesine başlandı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Bafra Ovası ve kırsalı şu anda bir numara. Şu an mevcut olan yüzde 80 hibeli silaj paketleme makinesinin deneme aşamasındayız. Hayvancılığa destek vermek için biz bu makineyi çalıştırmaktayız. Yüzde 80 hibeli aldığımıza göre maliyet fiyatına şu an 500 kilo paketlemeyi 50 liraya yapıyoruz. 500 kilo ve 250 kilo olarak paketleme yapıyoruz. 500 kilo isteyene 500 kilo, 250 kilo isteyene 250 kilo olarak paketleme yapıyoruz. Makinenin mükemmel bir çalışması var. Şu an yer durumumuz belli değil ama yakın zamanda yerini tesit edip sabitleştirilecek. Bütün hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz römorku ile gelecek paketlenip ahırına götürüp koyacak. Ne çürüme ne de zayi olayı olacak var. Bunun amacı silajın sağlıklı olması. Hayvan yeminde büyük bir kalite ve proteini var. Bunun için mücadele etmekteyiz” dedi.