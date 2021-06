Bafra'da OSB çalışanlarına aşı

--Aşı yapılacak işçiler form doldururken

--İşçilere aşı yapılması

--Sağlık İlçe Müdürü Dr. Aytaç Akın konuşması



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’un Bafa ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) işletmelerde çalışanlara aşılama çalışmaları başlatıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan ekiplerce aşı çalışmalarına hız verilen ilçe merkezinde 60 bin kişi aşılandı. Filyasyon ekiplerinin de dahil edildiği aşılama çalışmalarında OSB'de bulunan işletmelerde çalışan işçilere aşı yapılmaya başlandı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, “Bafra Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibimizi aşı ekibi olarak değiştirdik. Şu anda birçok merkezde olduğu gibi burada da organize sanayi bölgemizdeki işletmelerde yerinde aşılama yapıyoruz. Gerekli sağlık önlemlerini aldık. Doktor ve sağlık ekibimiz hemşirelerimizle beraber aşılarını yerinde yapmak istiyoruz. Hızlı bir şekilde aşıyı arttırarak ülkemizde bağışıklık oranını arttırmak çabasındayız. Bu yüzden ekiplerimizi gerek kendi merkezimizde hem içeride hem dışarıda özellikle kapalı alanlar kurarak bu tür merkezlerde aşıyı ve bağışıklık sistemini arttırmak istiyoruz. Sağlık ekibi olarak bugüne kadar ağırlıklı olarak filyasyon çalışmıştık. Aynı ekiplerimizle şu anda aşı ekibi olarak çalıştırıyoruz. Bafra’da 60 binin üzerinde aşılama yapıldı. Yüzdelik dilimde yüzde 42 civarlarına geliyor. Virüs Cin’den bir merkezden geldi. Dünya üzerinde olduktan sonra bir risk oluşacaktır. Bu riski en aza indirmek, ülkemizde insanları en az hasarla, en az kayıpla bu hastalıktan kurtulmasını sağlamak. Biz bunun abası içerisindeyiz. Tabii ki şu anda kendi ilçemizde bu çalışmalara hız vererek bir an önce işletmelerde çalışanları, gelemeyen kişileri, randevu alamayanları bir an önce aşılamak istiyoruz. Devlet hastanemizde randevusuz aşılarımız yapılıyor. Özel hastanemizde keza aynısı yapılıyor. 4 tene aile sağlık merkezimizde aşı hız kazandı. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz arkasında 4 ünite ayırdık, aynı zamanda 2 kapalı alanımız var. Mobil ekipler biz genelde yatalak an gelemeyecek durumda olan hastalara, yarım engelli olan kişilere hizmet veriyorduk, O ekipleri azalan filyasyonu imkan bularak burada OSB'de aşılama çalışmalarına hız verdik" dedi.

