Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BAB - Suriye’nin kuzeyindeki Bab’da Anadolu Kültür Merkezi açıldı

BAB - Suriye’nin kuzeyindeki Bab’da Anadolu Kültür Merkezi açıldı

- Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu'nun konuşması - Açılış öncesi duaların edilmesi - Bab’da Anadolu Kültür Merkezi'nin açılışından detaylar - Heyetin Anadolu Kültür Merkezi'nde gezmesiSuriye’nin kuzeyindeki Bab’da Anadolu Kültür Merkezi açıldıBAB (AA) - Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, Bülbülzade Vakfı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde Anadolu Kültür Merkezi açıldı.Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab’da Anadolu Kültür Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Gaziantep Vali Yardımcıları Anıl Alkal ve Rızvan Eroğlu, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, YTB temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.
Kuran - Kerim tilavetiyle başlayan tören, dua edilmesi ve kurdele kesimiyle devam etti.Hizmete açılan Anadolu Kültür Merkezlerinde, eğitim, kültür, sanat ve fikir çalışmaları, dil kursları, hat ve müzik kursları, meslek edindirme kursları verilecek.Açılışa katılan heyet, yaklaşık 600 kişinin eğitim alacağı merkezdeki derslikleri ziyaret etti.YTB iş birliğinde Afrin, Cerablus, ve Azez’de de Anadolu Kültür Merkezleri açılmıştı.

Sivil Toplum 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement