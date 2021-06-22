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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
AZEZ - Türkiye'den üniversite öğrencileri, Suriye'de dağıttıkları oyuncaklarla 2 bin 500 çocuğu mutlu etti

AZEZ - Türkiye'den üniversite öğrencileri, Suriye'de dağıttıkları oyuncaklarla 2 bin 500 çocuğu mutlu etti

- Azez ilçesi ile Soran ve Mare beldelerinde 2 bin 500 öğrenciye çeşitli oyuncakların dağıtılması - Proje ekibinden Marmara Üniversitesi öğrencisi Feyza Nur Karaman ile röportaj - Soran'da Halep Türkmenlerinden 10 yaşındaki Meryem Akca'nın konuşmasıTürkiye'den üniversite öğrencileri, Suriye'de dağıttıkları oyuncaklarla 2 bin 500 çocuğu mutlu ettiAZEZ (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitim gören üniversite öğrencileri, başlattıkları projeyle Suriye'nin kuzeyinde 2 bin 500 çocuğa oyuncak ulaştırdı.Beşşar Esed rejimi ve destekçileri ile terör örgütlerinin saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı kamplarda yaşam mücadelesi veren çocuklar, Türkiye'den gönderilen oyuncaklara sevindi.Türkiye Diyanet Vakfının destekleriyle çeşitli üniversitelerde eğitim gören öğrencilerinin başlattıkları "Oyuncaklar Sahibine" projesi kapsamında, Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesi ile Soran ve Mare beldelerinde 2 bin 500 öğrenciye çeşitli oyuncaklar dağıtıldı.Soran'da Halep Türkmenlerinden 10 yaşındaki Meryem Akca, AA muhabirine, "Türkiye'den kardeşlerimiz geldi. Bize çeşitli hediyeler getirdiler. Oyunlar oynadık. Onlara çok teşekkür ederim." dedi.
Proje ekibinden Marmara Üniversitesi öğrencisi Feyza Nur Karaman da "Bir grup öğrenci olarak Suriye'deki kamplarda çocuklar için oyuncak projesi başlattık. Çocukların ihtiyaçları için adımlar atalım istedik, bu yüzden oyuncak topladık. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladığımız 1 kamyonu dağıttık. Herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Yaşam Mücadelesi Muhabir Rejim Öğrenciler Saldırı 

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