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Azerbeycandan gelen itfaiyeciler Hisarönü Orhaniye yolunaki çalışmalara katılıyor
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Azerbeycandan gelen itfaiyeciler Hisarönü Orhaniye yolunaki çalışmalara katılıyor

Azerbeycandan gelen itfaiyeciler Hisarönü Orhaniye yolunaki çalışmalara katılıyor

Azeri askerlerin hortum çekmesi. Tomruk kesmesi detaylar.

( MUĞLA - ek)- Marmaris'te alevlerin Hisarönü Orhaniye arasındaki yola sirayet etmemesi için ağaçlar kesiliyor- Azerbeycan'dan gelen ekip, ağaç kesim çalışmalarına katılıyor MUĞLA

Güzergah Tedbirler Kapanma İtfaiyeciler Asker 


- Marmaris'te alevlerin yoğun olduğu Hisarönü civarında, bölgede lojistik destek sağlanan tek karayolu olan Orhaniye-Hisarönü yolu ulaşıma açık tutulmaya çalışılıyor. Bu güzergahtaki yol parça parça grupların çalışmasına açıldı. Yol kenarındaki devasa kızıl çam ağaçları, alevlerin yolun karşısına atlamaması ve ulaşımın kapanmaması için kesiliyor.Azerbeycan'dan Muğla'ya gelen ekiplerde, bu yol güzergahı üzerinde Martı marina önünde yoğun bir şekilde çalışıyor. Azeri 100 kişilik ekip, büyük ağaçları motorlu testereler ile keserek alevleri yoldan uzak tutmak için tedbir alıyorlar. Bölgede yoğun bir tempoda çalışan ekipleri, zaman zaman Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de koordine ederek, alevlerin kontrolü hususunda kesim ile tedbirleri arttırıyorlar. Kesim yapılan yerlere yakın noktalara inen alevler de yol üzerindeki arasözlerden basılan su ile söndürülmeye çalışıyor.Bölgede lojistik ve ulaşımın sağlandığı tek yol olan Hisarönü Orhaniye yolununda şu anda riskli bir durum olmadığı belirtildi. Valilik yetkilileri de bölgede sık sık ekipleri ziyaret ederek moral veriyorlar.
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