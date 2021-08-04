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- Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu

- Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu

-Muhabir ve kameramanın alevlerden kaçtığı an

( BAKÜ ) BAKÜ

Televizyon Orman Yangınları Yangın Orman Yangını İtfaiyeciler 


- Muğla’nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi sonucu Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan itfaiyecilerin müdahalesiyle son anda kurtuldu. Azerbaycanlı gazeteciler, Azerbaycanlı ve Türk itfaiyecilerinin çalışmaları sayesinde alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele eden ekipleri çekmek için Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan Azerbaycan’ın İctimai TV televizyon kanalı muhabiri ve kameramanı görevlerini gerçekleştirirken, yangının bir anda genişlemesi sonucunda alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Alevlerin yayıldığı bölgeden hızla ayrılan muhabir ve kameramanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ikilinin yayına kaldıkları yerden devam ettiği görüldü.

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