- Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki esir takasına ait görüntüler yayınlandı

-- Esirlerin uçaktan indirilmesi ve askeri araca bindirilmesinden detaylar



( MOSKOVA ) MOSKOVA



- Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki esir takasına ait görüntüleri basına servis etti. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz sene 10 Kasım’da imzalanan ateşkes anlaşmasında yer alan esirlerin iadesi maddesiyle ilgili 3 ülke çalışmalarını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşma şartlarına uygun olarak Ermenistan’da esir tutulan 1 Azerbaycan askerinin, Rus Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye, Azerbaycan’ın elinde bulunan 5 Ermenistan askerinin de aynı uçakla Ermenistan’ın başkenti Erivan’a götürüldüğü aktarıldı. Savunma Bakanlığı, esir takasına ait görüntüleri basına servis etti.



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