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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Azerbaycan ordusu Fuzuli’de Ermenistan’a ait askeri birliği ele geçirdi

- Azerbaycan ordusu Fuzuli’de Ermenistan’a ait askeri birliği ele geçirdi

Fuzuli'den görüntü

-Askeri birlikten görüntü
-Ele geçirilen teçhizatlar

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan ordusu Fuzuli’de Ermenistan ordusuna ait askeri birliği ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Fuzuli yönündeki başarılı operasyonlar sırasında Ermenistan ordusuna ait askeri birliği ele geçirdiği belirtildi. Görüntülerde, operasyonlar sonucu kaçmaya mecbur kalan Ermenistan askerlerinin askeri teçhizatı ve silahlarının ele geçirildiği anlaşılıyor.
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